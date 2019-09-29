РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьями 11 и 12 закона «О Президенте Республики Абхазия», Кабинет министров слагает свои полномочия перед вступившим в должность президентом. Не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный президент проводит официальное заседание Кабмина и принимает отставку правительства.

«Кто-то из вас останется в новом составе Кабинета министров, кто-то уйдет, но, в любом случае. все мы должны работать на благо независимости и процветания нашей страны», - подчеркнул президент.

Он отметил, что, несмотря на критические замечания, нынешним составом Кабинета министров сделано немало. Естественно были и недостатки в работе, но все они исправимы.

Президент подчеркнул, что перед новым составом правительства стоят сложные задачи.

«Помощь со стороны Российской Федерации будет поступать, как и прежде, но нам нужно наращивать свои возможности. У нас для этого много ресурсов, нужно лишь правильно выстроить работу Минфину, Минэкономики и фискальным органам по пополнению бюджета. Пока, к сожалению, этому мало уделяется внимания», - констатировал Рауль Хаджимба.

По его словам, нынешний бюджет страны отличается от бюджета пятилетней давности. И причиной тому не инфляция или колебания курса валюты, а общие усилия Кабмина и парламента.

«Откуда берутся деньги на выплату банковского и железнодорожного кредитов? Это наши собственные средства», - отметил президент.

Он подчеркнул, что к следующему году будет полностью погашен банковский кредит и деньги, которые раньше тратились на его погашение, будут использованы на другие цели.

Рауль Хаджимба поручил Кабинету министров исполнять свои обязанности до сформирования нового состава правительства.