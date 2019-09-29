ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЮ РАБОТУ, "ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬСЯ"

«Власть, единственной целью которой является собственное сохранение, становится недемократическим режимом. Режим действует исключительно в своих собственных интересах, в ущерб интересам страны и народа. Он подминает под себя все, что можно подмять, действует без оглядки на Конституцию и законы собственной страны.

Сухум. 10 октября 2019. Абхазия-Информ . 9 октября, одновременно с инаугурацией президента Рауля Хаджимба состоялось расширенное собрание актива оппозиционной политической партии «Амцахара». Его участники заявили, что, инаугурация Рауля Хаджимба не имеет юридической силы, поскольку он не набрал необходимого количества голосов при повторном голосовании, состоявшемся 8 сентября 2019 г.

В этих условиях, осознавая ответственность за судьбу нашей страны и народа, я призываю всех наших единомышленников к объединению. Мы не можем себе позволить пустить нашу страну по бурному потоку беззакония. Для этого нам срочным образом необходимо решить ряд задач.

Прежде всего, мы должны обратиться ко всем тем, кто согласен с нашим определением действующей власти, как режима, перестроить работу оппозиции. Мы должны провести важные структурные реформы внутри нашей партии «Амцахара». Параллельно необходимо проводить разносторонние диалоги со всеми здоровыми силами нашего общества с целью создания организованного гражданского сопротивления беззаконию. В настоящее время мы не должны думать о чьих-то президентских амбициях.

Главной задачей оппозиции и всех ответственных политических сил должно стать создание условий для проведения действительно демократических выборов президента Абхазии, исключив при этом любое административное и незаконное воздействие как на избирательную кампанию, так и на сам ход голосования. В этом ключе мы готовы сотрудничать со всеми патриотически настроенными политиками и организациями.

Оппозиция должна стать максимально открытой для тех, кто разделяет наше мнение о недопустимости нарушения Конституции и законов Абхазии действующей властью.

Голос каждого гражданина нашей страны должен быть услышан. Не может быть президентом Абхазии человек, который всеми правдами и неправдами заручился поддержкой лишь 30% граждан от общего числа избирателей», - заявил Алхас Квициниа.

На собрании кроме членов партии «Амцахара» выступили депутат парламента Рауль Лолуа, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба и руководитель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агрба.

«Я не голосовал за Рауля Хаджимба. Большинство избирателей моего округа так же не отдали ему свои голоса. Это означает что наши политические взгляды совпали. Придя путем государственного переворота в 2014 году к власти, Хаджимба обещал улучшение ситуации в стране, но она не улучшилась; он обещал бороться с коррупцией, а она растет, обещал увеличение доходов населения, а они не растут, а снижаются. … Хаджимба не является президентом большинства граждан нашей страны», - заявил на собрании депутат парламента Рауль Лолуа

Он отметил, что оппозиция должна готовиться к тяжёлым временам, так как власть намерена устроить политический террор оппонентам. «

Надо дать отпор существующему режиму. Я не угрожаю, а предостерегаю. Уверен, мы вместе сможем изменить ситуацию, потому что за нами, правда, а это самое главное», - заявил депутат.

Рауль Лолуа пообещал, что и далее будет продолжать оппозиционную деятельность, в том числе и в стенах парламента. «Надо добиваться внесения изменений в Конституцию Абхазии и перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Оппозиция должна переформатироваться и предложить обществу реальную программу действий, причем пошагово. Нам необходимо вести диалог с различными общественными силами»,- сказал Лолуа.

Что касается кассационной жалобы представителя кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах президентских выборов, Лолуа назвал этот шаг правильным. «Надо пройти все судебные инстанции», - заявил он.

(20 сентября Верховный суд, рассмотрев дело по первой инстанции, отказал в удовлетворении административного искового заявления кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа. 7 октября представитель Квициниа обратился в суд кассационной инстанции с просьбой отменить решение Верховного суда от 20 сентября и признать незаконным и недействительным решение Центризбиркома (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента РА – ред. АИ)

«Мы молодая страна хоть и с древней историей, поэтому мы и делам свои собственные ошибки, сами же исправляем их и движемся вперед», - заявил на собрании актива «Амцахара» считает председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба.

Он выразил сожаление в связи с тем, что оппозиционные политические силы не смогли использовать протестные настроения в обществе, чтобы одержать убедительную и безоговорочную победу, хотя для этого были все возможности.

«Я думаю, нас в большей степени подвело то, что перед вторым туром голосования у нас были шапкозакидательские настроения, что мы считали победу уже у себя в кармане и расслабились. Мне кажется, надо было нам значительно активизироваться. Нам нужно все осмыслить и выстроить свои действия на будущее», - заявил Шамба.

Вместе с тем он с удовлетворением отметил то, что оппозиции удалось объединить значительные политические силы страны, и показать, что растет политического сознание в обществе.

«Нынешняя оппозиция, в отличие от прежних годов, не стала идти незаконными путями, не стала выламывать окна и двери, врываться в государственные учреждения, она пошла законным, конституционным путем. Она показала всем политическим силам на будущее пример того, что нужно добиваться своих политических целей законным, мирным путем», - сказал Сергей Шамба.

Он также назвал правильным обжалование Алхасом Квициниа решения ЦИК РА по итогам президентских выборов в Верховном суде.

«Я уверен, что решению, принятому Верховным судом дадут оценку в истории. К сожалению, Верховный суд, который в соответствии с нашей Конституцией должен быть независимым, показал, что он не свободен в своих действиях и решениях, что он зависим от исполнительной ветви власти. То же самое происходит и в Парламенте. Несмотря на то, что в нынешнем составе Парламента уже есть значительные силы, которые могут отстаивать свои политические взгляды, невзирая на то, какие настроения у президента и исполнительной ветви власти, но, тем нее менее, большинство депутатов все же зависимо», - считает Шамба.

По словам Шамба, «для ответственного политика имеет значение, как он войдет в историю своей страны».

«И для Рауля Хаджимба должно иметь значение то, как его действия, как политического лидера Абхазии, будут оценены будущими поколениями, будут оценены историей. Бог ему судья. Наша задача непростая, потому что ситуация в стране кризисная. Мы должны найти в себе силы, чтобы еще больше объединить наши усилия. Политический процесс - это постоянная борьба за власть. Мы должны определить свои цели и задачи и строго им следовать. Совершенно очевидно для любого ответственного политика, что Рауль Хаджимба пришел к власти путем нарушения законов и Конституции. Эта власть не может быть легитимной. Это очевидно. Наша дальнейшая политическая борьба должна быть основана именно на этом тезисе. Мы не можем смириться с тем, что это власть нелегитимна», - констатировал Сергей Шамба.

По мнению политика. оппозиции следует иметь ввиду то, те, кто проголосовали против всех, а также те, кто не пришли на выборы, - это люди, разочарованные властью и «нужно направить усилия на то, чтобы работать с этими гражданами, вселить в них веру в то, что объединив усилия мы многое сможем изменить в этой стране».

Сергей Шамба считает, что ближайшей задачей оппозиции должна стать победа на парламентских выборах, и превращение Парламента в независимую ветвь власти.

Шамба выступает за изменение избирательной системы и избрание депутатов парламента по партийным спискам.

«Значительные политические силы сегодня объединились, и это дает нам основание считать, что мы можем вместе добиться многого в будущем. Не надо унывать, политическая жизнь всегда предполагает борьбу. Мы еще многое можем сделать», - заключил Сергей Шамба.

По мнению Ирины Агрба, инаугурация Рауля Хаджимба означает не что иное, как «оформление незаконного присвоения власти».

«Мы, оппозиция, не имеем морального права быть соучастниками данного представления. … Возможно, я сгущаю краски, но мне кажется, что это еще один день, когда надо приспустить флаги, потому что происходит развал государства, а мы имитируем его строительство, развитие и избрание президента», - сказала она.

У Ирины Агрба есть свои претензии к оппозиции, которые она пообещала подробно озвучить на предстоящем съезде партии «Амцахара», однако и на собрании она затронула некоторые болевые точки.

Ирина Агрба заявила, что после событий, связанных с помилованным террористом Георгия Лукава, у нее сложилось окончательное убеждение, что «с оппозицией происходит нечто, что вообще не вписывается ни в какую политическую науку».

Свою отстраненность от предвыборной кампании Агрба объяснила тем, что «оппозиционные политические силы не смогли договориться и единой командой пойти на выборы». «Именно с этим связано то, что я осознанно не стала никого поддерживать», - пояснила она.

«К сожалению много ошибок, много просчетов, много амбиций, порой непонимания вообще политической науки и т.д. У оппозиции было столько ошибок, наверное, сколько преступлений у этой власти», - заявила Ирина Агрба.

Обращаясь к Алхасу Квициниа. она отметила, что лидер «Амцахара» не имеет права на нерешительное поведение, поскольку за него на президентских выборах проголосовало 46% избирателей.

«Вы понимаете, какая ответственность лежит на вас и на всей оппозиции. Я не призываю вас к штурму, но на нерешительное поведение вы не имеете права. Вы должны бороться за интересы тех людей, которые отдали вам свои голоса», - сказала Ирина Агрба.

Агрба считает, что оппозиции следовало бы создавать новую партию со своей четкой программой и идеологией.

«Я не понимаю, почему сегодня мы собрались в таком формате? Я не понимаю, почему мы не могли собрать людей, которые хотят собраться. Среди наших сторонников, которых мы собираем многие годы, я не знаю таких радикалов, которые не послушались бы своего лидера. Скажите, чего мы боимся? Давайте, подальше будем собираться, где-нибудь на Маяке, в Гудауте, Гагре - подальше от Администрации президента. Что происходит? Вы можете спросить, на что нас толкает эта женщина? Ни на что я вас не толкаю. Но люди вас уже не понимают. Оппозиция буквально умирает на наших глазах. Состоится ли её переформатирование, я не знаю. Вы не имеете права так себя вести, вы должны идти до конца, либо не заниматься политикой и разойтись по домам», - заявила Ирина Агрба.

Она посоветовала представителям оппозиции любить власть больше, как это делал Рауль Хаджимба.

«Смотря на Хаджимба, я начала понимать, что учебники надо писать про него. Это как надо любить власть, чтобы так стремиться к ней? У вас же не было этого стремления. Наша беда заключалось в том, что никто не хотел взять на себя лидерство… Я понимаю, когда обычный человек не стремится к власти. Но когда кто-то профессионально занимается политикой, то он должен любить власть, бороться за неё, по крайней мере, больше, чем это делаю я», - заявила Ирина Агрба.

Она напомнила о том, что в начале президентской предвыборной кампании к ней поступали предложения баллотироваться, но она отказалась.

«Я не ожидала этого от нашего общества. Я знаю, как женщины завидуют друг другу, все бывает. Я знаю, как многие мужчины не понимают женщин, идущих во власть. Все мои близкие знают, что у меня не было и нет таких амбиций. … Но глядя на вас, я начинаю думать, что возможно я ошиблась», - сказала Ирина Агрба.

Политик посоветовала оппозиции действовать более решительно.

«Мы постоянно говорим, что мы следуем закону. Хаджимба же своими действиями фактически сказал нам, что ему наплевать на законы. Вы опять повторяете, мы будем идти законным путем, а он и дальше будет идти своим путем. При такой рыхлой оппозиции нашему народу ждать нечего. Либо мы должны измениться в корне, либо мы должны уйти со сцены. Мы должны стать мощной оппозицией, которая не боится решительных действий. О каких решительных действиях я веду речь? Мир знает много примеров сопротивления без насилия, и мы можем это делать. Но я не вижу, чтобы мы этого хотели. Не знаю, когда придет эта сила, которая сможет вести себя таким образом», - подчеркнула политик.

В своем выступлении Ирина Агрба коснулась и раскола в абхазском обществе.

«С моей точки зрения, Хаджимба и его окружение - самая токсичная политическая сила в Абхазии. Это тот человек, который стал главным источником и автором нашего раскола. Раскол ему выгоден. Многие люди внутренне, психологически готовы уйти от раскола, но этого не произойдет, пока во главе государства стоит он (Хаджимба – ред. АИ), потому что раскол ему выгоден. Он опирается именно на ту часть общества, которая зависит от него либо психологически, маниакально, либо уже финансово. За пять лет он создал такой сильный клан, который готов даже убивать нас. Так что наша главная задача - роспуск нелегитимной власти», - отметила Ирина Агрба.

*При подготовке данного текста были использованы материалы «Апсадгьыл-инфо»:

https://apsadgil.info/news/politics/sergey-shamba-raul-khadzhimba-prishel-k-vlasti-putem-narusheniya-zakonov-i-konstitutsii-/

https://apsadgil.info/news/politics/irina-agrba-pro-khadzhimba-uchebniki-nado-pisat-/