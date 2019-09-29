19 И 20 ОКТЯБРЯ В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ЖИВОЙ МУЗЫКИ

Сухум. 11 октября 2019. Абхазия-Информ. Концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой пройдет в Новоафонской пещере 19 и 20 октября, сообщила Sputnik Абхазия менеджер пещеры Эсма Гарцкия.

В программе концерта классическая музыка под аккомпанемент арфы. Электроарфистка Ольга Максимова играет в жанре эклектика, соединяя несколько музыкальных стилей – электронную музыку, эмбиент, неоклассику и джаз. Ольга – единственная арфистка в России, играющая на двух арфах одновременно, она резидент второго сезона проекта "Классика в темноте".

Илья Римар – финалист шоу "Голос" на Первом канале, "Ну-ка все вместе!" на телеканале «Россия» и участник проекта "Удивительные люди". Артист обладает классическим оперным тенором, а также экспериментирует с этнической музыкой.