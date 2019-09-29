19 И 20 ОКТЯБРЯ В НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ЖИВОЙ МУЗЫКИ
Сухум. 11 октября 2019. Абхазия-Информ. Концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой пройдет в Новоафонской пещере 19 и 20 октября, сообщила Sputnik Абхазия менеджер пещеры Эсма Гарцкия.
В программе концерта классическая музыка под аккомпанемент арфы. Электроарфистка Ольга Максимова играет в жанре эклектика, соединяя несколько музыкальных стилей – электронную музыку, эмбиент, неоклассику и джаз. Ольга – единственная арфистка в России, играющая на двух арфах одновременно, она резидент второго сезона проекта "Классика в темноте".
Илья Римар – финалист шоу "Голос" на Первом канале, "Ну-ка все вместе!" на телеканале «Россия» и участник проекта "Удивительные люди". Артист обладает классическим оперным тенором, а также экспериментирует с этнической музыкой.
"Мы давно планировали возобновить концерты в Новоафонской пещере, чтобы разнообразить программу. Туристы часто спрашивают, когда будут проводиться концерты и даже пишут письма. Эти артисты связались с нами сами и предложили выступить, а мы, конечно же, с радостью приняли их предложение. На концерте мы также планируем использовать гонги, для того чтобы создать атмосферу обволакивающей вибрации. Надеемся, что будет очень интересно", - рассказала Э. Гарцкия.
Новоафонская пещера, одна из наиболее крупных пещер в Абхазии, находится в Гудаутском районе. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191010/1028585863/Elektroarfa-i-klassicheskaya-muzyka-v-Novoafonskoy-peschere-sostoitsya-kontsert-zhivoy-muzyki.html
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