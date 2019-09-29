РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

«Мир остается достаточно сложным. Те непростые процессы, которые имеют место вокруг России, несомненно сказываются и на нас. И даже еще в большей степени, поскольку мы - небольшое государство. Наше взаимодействие с Россией в сфере обороны, уверен приведет к укреплению обороноспособности и созданию условий для того, чтобы наши совместные мероприятия были на таком уровне, который свидетельствовал бы не просто о нашем сотрудничестве, но и о готовности отразить любое действие, направленное против наших государств», – сказал Президент.

Руководитель российской делегации, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасностиСовета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Ракитин отметил доброжелательность населения Абхазии к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства республики.

«Мы посетили и седьмую военную базу, и Пограничное управление. Встретились с военнослужащими, увидели, что у них хорошая социальная защищенность. Они окружены не только заботой и вниманием своих командиров. Чувствуется поддержка и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с военными структурами. Для нас это очень важно, и очень приятно все это видеть и слышать», – отметил Ракитин.