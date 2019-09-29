Сухум. 11 октября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил военнослужащих Абхазской армии с Днем вооруженных сил Республики Абхазия.

Выступая на торжественном собрании в министерстве обороны, Хаджимба сказал: «Искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем. Для нас очень важно начать активную работу по модернизации нашей армии. Благодаря усилиям руководства страны и министерства обороны сделано очень многое. Жизнь показала, что мы умеем воевать и можем создавать возможности для того, чтобы не допустить прохождения противника на нашу территорию. Мы не раз это доказывали.

Сегодня есть другая задача, армию надо оснащать современным вооружением, создавать условия для того, чтобы сохранить и приумножить то, что есть в арсенале абхазской армии. В этом нам способствует Российская Федерация.

Желаю вам самого доброго! Спасибо за вашу службу и ваше отношение к армейской службе», – сказал глава государства».