Сухум. 11 октября 2019. Абхазия-Информ. С 16 по 18 октября в Абхазии будет проходить I Культурно-спортивный фестиваль «Абаза».

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Абхазского Государственного музея и Государственного комитета РА по физической культуре и спорту.

«Всемирный абхазо-абазинский конгресс впервые в современной истории Республики Абхазия проводит культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Этот проект позволит сплотить народ Абаза, провести творческий обмен между абазинами и абхазами разных поколений, между соотечественниками, которые сегодня, к сожалению, живут в разных странах – Абхазии, России. Турции, Сирии, Иордании и др. Фестиваль призван развивать и углублять культурные связи, познакомить и подружить его участников и зрителей, а также поддержать молодые таланты». – отмечается в пресс-релизе.

Цели фестиваля - знакомство разных поколений абхазов с культурой братского народа – абазин и через этот процесс достижение духовного единения абхазов и абазин; воспитание у подрастающего поколения национального самосознания; популяризация этнокультурного наследия народа абаз; популяризация задачи сохранения и развития родного языка.

Фестиваль даст возможность его участникам и зрителям познакомиться с историей Абазашта, национальными традициями и обрядами абхазов и абазин, с современной культурно-творческой средой Абазашта.

В рамках фестиваля 16 – 17 октября в г. Гудаута состоится турнир по вольной борьбе за кубок Муссы Экзекова;

На 18 октября запланирована культурно-историческая программа фестиваля

18 октября в 13:00 в Сухуме, на Набережной Махаджиров (на площади перед Абхазским драмтеатром им. Самсона Чанба) состоится официальное открытие экспозиции музейных коллекций в специально установленном шатре. Там же будут развернута выставка старинных фотографий «Они называют себя абаза» и фуд-корт абазинской кухни.

В 14:00 – реконструкция традиционного абазинского обряда привода невесты в дом.

В 14:40 – совместная концертная программа абхазских и абазинских творческих коллективов песни и танца.

В 17:30 - народное гулянье.