С 16 ПО 18 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ I КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБАЗА»
Сухум. 11 октября 2019. Абхазия-Информ. С 16 по 18 октября в Абхазии будет проходить I Культурно-спортивный фестиваль «Абаза».
Девиз фестиваля - «Единство через культуру и спорт».
Фестиваль организуют общественная организация «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» и Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара».
Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, Абхазского Государственного музея и Государственного комитета РА по физической культуре и спорту.
«Всемирный абхазо-абазинский конгресс впервые в современной истории Республики Абхазия проводит культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Этот проект позволит сплотить народ Абаза, провести творческий обмен между абазинами и абхазами разных поколений, между соотечественниками, которые сегодня, к сожалению, живут в разных странах – Абхазии, России. Турции, Сирии, Иордании и др. Фестиваль призван развивать и углублять культурные связи, познакомить и подружить его участников и зрителей, а также поддержать молодые таланты». – отмечается в пресс-релизе.
Цели фестиваля - знакомство разных поколений абхазов с культурой братского народа – абазин и через этот процесс достижение духовного единения абхазов и абазин; воспитание у подрастающего поколения национального самосознания; популяризация этнокультурного наследия народа абаз; популяризация задачи сохранения и развития родного языка.
Фестиваль даст возможность его участникам и зрителям познакомиться с историей Абазашта, национальными традициями и обрядами абхазов и абазин, с современной культурно-творческой средой Абазашта.
В рамках фестиваля 16 – 17 октября в г. Гудаута состоится турнир по вольной борьбе за кубок Муссы Экзекова;
На 18 октября запланирована культурно-историческая программа фестиваля
18 октября в 13:00 в Сухуме, на Набережной Махаджиров (на площади перед Абхазским драмтеатром им. Самсона Чанба) состоится официальное открытие экспозиции музейных коллекций в специально установленном шатре. Там же будут развернута выставка старинных фотографий «Они называют себя абаза» и фуд-корт абазинской кухни.
В 14:00 – реконструкция традиционного абазинского обряда привода невесты в дом.
В 14:40 – совместная концертная программа абхазских и абазинских творческих коллективов песни и танца.
В 17:30 - народное гулянье.
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