12 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ «АКТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

3 октября 1999 г. в Республике Абхазия был проведен референдум об отношении граждан к действующей Конституции. На день проведения референдума на территории Абхазии проживало 219 534 граждан, имеющих право голоса, т. е. 58,5% от довоенной численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более половины от довоенной численности избирателей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конституцию.

Народ Абхазии подтвердил свою решимость продолжить строительство суверенного, демократического, правового государства - субъекта международного права и добиваться его признания международным сообществом. Желание абхазского народа о признании государственной независимости соответствовало Уставу ООН, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Венской Декларации и другим общепризнанным международно-правовым актам.

Принятие «Акта о государственной независимости Республики Абхазия» явилось важнейшим рубежом в многолетней борьбе народа Абхазии за свободное самоопределение. Акт о государственной независимости завершил процесс юридического закрепления суверенного статуса Республики Абхазия

Информагентство «Абхазия-Информ» обратилось к депутатам парламента второго созыва (1996 – 2002) поделится своим воспоминаниями о том знаменательном дне.

Сократ Джинджолия: «Этот важнейший исторический документ был принят в сложной внешнеполитической обстановке 1999 года. Тогда «Акт о государственной независимости Республики Абхазия» подписали президент Владислав Ардзинба и депутаты парламента. Надо отметить, что 3 октября 1999 г. в Абхазии состоялся всенародный референдум, на котором 97,7% граждан республики проголосовали за суверенное, демократическое, правовое государство.

Принятие Акта - это важнейшее событие в новейшей истории нашей государственности, в целом в истории Абхазии, и не стоит забывать, что в нем выражена воля народа жить в независимом, правовом государстве.

Очень хотелось бы, чтобы дата 12 октября нашла свое достойное отражение в календаре знаменательных дат страны.

Главное было в том, что Абхазия уже состоялось как государство. Это была не просто территорией с населением, Она стала в реальности независимым государством, а иначе Россия не признала бы нас».

Александр Страничкин: Акт «О государственной независимости Республики Абхазия» является важнейшим фактом нашей истории, который закрепил окончательно суверенитет и независимость Абхазии. В этом документе отражена историческая и юридическая основа нашей независимости. Хотел бы пожелать, чтобы этот день был отмечен в календаре памятным днем.

В этом году - две важные даты новейшей истории Абхазии, 20 лет со дня принятия Акта о государственной независимости и 25 лет со дня принятия Конституции Республики Абхазия».

Циза Гунба: «Безусловно, 20 лет в истории страны - пусть и не очень большой, но значимый период. Принятие Акта о государственной независимости РА - это важное историческое событие. Это очень важный документ. Вспоминая 12 октября 1999 года – я испытываю чувство радости и вместе с тем печали, потому что до этого дня не дожили многие достойные сыны и дочери Абхазии, погибшие за свободу и независимость Апсны.

30 сентября мы отмечаем День Победы и Независимости Абхазии. Я считаю, что не стоило объединять в один день два важнейших исторических события. Но, как бы ни было. 30 сентября 1993 г. и 12 октября 1999 г. – это две важнейшие исторические даты».

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АКТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю. На протяжении столетий народ Абхазии боролся за свою независимость.

С началом процесса распада СССР народ Абхазии усилил борьбу за восстановление утраченной им государственной независимости. Принятие 25 августа 1990 г. Верховным Советом Абхазии «Декларации о государственном суверенитете» явилось первым шагом к ее воссозданию. Разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший по инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим абхазо-грузинская война 1992-93 гг. привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии.

Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г., явилась правовым оформлением уже созданного независимого государства - Республики Абхазия (Апсны).

3 октября 1999 г. в Республике Абхазия был проведен референдум об отношении граждан к ныне действующей Конституции. На день проведения референдума на территории Абхазии проживало 219534 граждан, имеющих право голоса, т. е. 58,5% от довоенной численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более половины от довоенной численности избирателей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конституцию.

Согласно Конституции и Закону Республики Абхазия о всенародном голосовании (референдуме) народовластие - основа государственной власти в Республике Абхазия, народ осуществляет свою власть непосредственно путем референдума - или через своих представителей. Таким образом, народ Абхазии подтвердил свою решимость продолжить строительство суверенного, демократического, правового государства - субъекта международного права, и добиваться его признания международным сообществом.

Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и провозглашаем Государственную Независимость Республики Абхазия.

Права и свободы, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека, Международными пактами об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, другими общепризнанными международно-правовыми актами, являются одной из главнейших основ Конституционного строя Республики Абхазия.

Республика Абхазия намерена строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, уважения территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества между государствами.

Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем, государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение.

Президент Республики Абхазия В. Ардзинба

Спикер Народного Собрания РА – С. Джинджолия

Депутаты Народного Собрания РА