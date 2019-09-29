25 - 26 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПИСАТЕЛЬ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ: ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА»
Сухум. 22 октября 2019. Абхазия-Информ. 25 - 26 октября в Москве состоится международная научная конференция "Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера».
Конференция посвящена памяти выдающегося абхазского и русского писателя Фазиля Абдуловича Искандера, произведения которого знают и читают во всем мире. 2019 год – год его 90-летия был ознаменован многими событиями, вернувшими его имени заслуженную память и интерес к его творческому наследию.
Научная конференция имеет статус международной и проводится как главное мероприятие юбилейного года. Она призвана осветить международное значение творчества Фазиля Искандера и подчеркнуть его авторитет как писателя, публициста и общественного деятеля, как человека большого сердца и глубокого ума, защищавшего высокие идеалы культуры.
На конференцию приглашены литературоведы и филологи из Абхазии и России, США и Австралии, Голландии и Китая.
Организует конференцию Культурный центр Фазиля Искандера
Место проведения: Культурный центр Ф.А. Искандера (Москва, ул. Правды, д. 11. Библиотека N36).
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