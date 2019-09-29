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Абхазия Информ

ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ ОБРАТИЛАСЬ С КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБОЙ НА РЕШЕНИЕ СУДА ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКУ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

Новости Четверг, 24 октября 2019 10:22
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ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ ОБРАТИЛАСЬ С КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБОЙ НА РЕШЕНИЕ СУДА ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ИСКУ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА

 

Сухум. 24 октября 2019. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл 21 октября 2019 года обратилась в суд кассационной инстанции с жалобой на решение Верховного суда РА от 20 сентября 2019 года, рассмотревшего по первой инстанции заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов.

Шакрыл просит суд кассационной инстанции отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей.

Она полагает, что суд, отказав уполномоченному по правам человека участвовать в судебном процессе в установленных законом формах, как это предусмотрено частью 4 статьи 14 Кодекса РА «Об административном судопроизводстве», лишил её права на реализацию полномочий, заключающихся в содействии и восстановлении нарушенных прав избирателей.

​Ранее, 7 октября 2019 года в Верховный суд Республики Абхазия поступила кассационная жалоба от представителя истца - кандидата в президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на вышеуказанное решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение об удовлетворении требования о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов президента Абхазии.

В течение трех суток с момента поступления кассационной жалобы уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл суд, вынесший решение по первой инстанции, проверит жалобу на предмет соответствия требованиям, предъявляемым процессуальным законодательством.

Об этом сегодня, 24 октября, сообщила пресс-служба Верховного суда.

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