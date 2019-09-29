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Абхазия Информ

ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БЕСЛАНУ ХВАРЦКИЯ УВД СУХУМА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

Новости Среда, 23 октября 2019 17:30
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ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БЕСЛАНУ ХВАРЦКИЯ УВД СУХУМА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

 

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Вечером 21 октября 2019 года в дежурную часть первого отдела УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение из Республиканской больницы о том, что к ним доставлен мужчина с множественными телесными повреждениями, сообщает «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила, , что примерно в 18.05 часов бригадой скорой медицинской помощи в медучреждение с телесными травмами доставлен гражданин Хварцкия Беслан Хаджаратович, 1987 г.р. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, множественные ссадины, кровоподтеки туловища, множественные ссадины верхних конечностей.

По факту нанесения телесных повреждений Беслану Хварцкия отделом дознания столичного УВД назначена доследственная проверка.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2019 17:32

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