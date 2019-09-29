ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БЕСЛАНУ ХВАРЦКИЯ УВД СУХУМА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Вечером 21 октября 2019 года в дежурную часть первого отдела УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение из Республиканской больницы о том, что к ним доставлен мужчина с множественными телесными повреждениями, сообщает «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.