В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА ПОСТРОЯТ КАРДИОЦЕНТР

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство передало в оперативное управление Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации часть имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», расположенной в селе Нижняя Эшера Сухумского района, изъяв его у Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

По словам и.о. руководства Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия, часть строений комплекса будет предназначена для строительства нового крупного медицинского центра Федеральным медико-биологическим агентством России.

Под строительство медицинского центра отводится восемь гектаров земли.

«Мы долго думали о том, где бы мог удобно и оптимально в столице Абхазии расположится современный кардиологический центр. Проект по строительству нового крупного медицинского учреждения позволит решать ряд важнейших задач в области здравоохранения. Объект может включить в себя инсультный центр, кардио-реанимацию, отделение для больных с острым коронарным синдромом, отделение тяжелой сочетанной травмы, мощный операционный блок, где смогут оказывать нейро-сосудистую хирургическую помощь», - сказал и.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия.

По словам и.о. министра, новый медицинский центр не будет дублировать работу Центральной Республиканской больницы.

Госкомимуществу совместно с Госкомспортом предписано до 1 декабря 2019 года провести инвентаризацию передаваемой части имущественного комплекса спортивной базы «Эшера» и подписать акт приема-передачи.