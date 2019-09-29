В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА ПОСТРОЯТ КАРДИОЦЕНТР
Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство передало в оперативное управление Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации часть имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», расположенной в селе Нижняя Эшера Сухумского района, изъяв его у Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.
По словам и.о. руководства Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия, часть строений комплекса будет предназначена для строительства нового крупного медицинского центра Федеральным медико-биологическим агентством России.
Под строительство медицинского центра отводится восемь гектаров земли.
«Мы долго думали о том, где бы мог удобно и оптимально в столице Абхазии расположится современный кардиологический центр. Проект по строительству нового крупного медицинского учреждения позволит решать ряд важнейших задач в области здравоохранения. Объект может включить в себя инсультный центр, кардио-реанимацию, отделение для больных с острым коронарным синдромом, отделение тяжелой сочетанной травмы, мощный операционный блок, где смогут оказывать нейро-сосудистую хирургическую помощь», - сказал и.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия.
По словам и.о. министра, новый медицинский центр не будет дублировать работу Центральной Республиканской больницы.
Госкомимуществу совместно с Госкомспортом предписано до 1 декабря 2019 года провести инвентаризацию передаваемой части имущественного комплекса спортивной базы «Эшера» и подписать акт приема-передачи.
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