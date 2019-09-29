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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО 20 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Новости Среда, 23 октября 2019 14:33
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО 20 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

 

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. В среду, 23 октября, состоялось очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия, в ходе которого было рассмотрено и приняты решения по 20 вопросам повестки дня.

Утверждён Производственный календарь на 2020 год. В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней выходными днями также будут считаться 20 апреля, 9 марта, 11 мая, 25 мая. Перенесены следующие рабочие дни: 3 января (пятница) – на 11 января (суббота); 13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).

Одобрена целевая программа «План мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия на 2020 год», в которую вошли свыше 30 мероприятий на общую сумму финансирования 18 млн. рублей.

Кабинетом Министров одобрено создание Комиссии по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.

Комиссия будет сформирована из числа специалистов заинтересованных ведомств.

Согласно утверждённому Положению на Комиссию возложат обязанности по сбору и анализу информации о судьбах лиц, пропавших без вести на территории республики в период Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов, организации работы, связанной с поиском останков лиц, пропавших без вести, проведению мероприятий по эксгумации останков в случае обнаружения мест захоронения пропавших без вести. В штатном расписании МИДа будет предусмотрена должность помощника министра иностранных дел Республики Абхазия по вопросам пропавших без вести.

Распоряжением Кабмина установлены категории граждан, которым будут осуществляться компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года. Это - родившиеся до 1990 года (включительно) и их наследники, прошедшие регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года; родившиеся до 1990 года (включительно), прошедшие регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года. Сумма выплат в 2020 году составит 8 млн. рублей.

Представляя проект документа, и.о. министра финансов Джансух Нанба отметил, что за время работы комиссии выплачено свыше 160 млн рублей.

Для инвесторов с преференциальными инвестпроектами установлены следующие индексы для определения базовых ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов: индекс для определения базовых ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов в размере 2,8; индекс для определения базовых ставок тарифов, сборов и услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов в размере 1,35. Период применения ставок с 7 мая по 7 августа.

Члены Правительства одобрили новые формы бланка свидетельства о регистрации автотранспортного средства, технические требования к государственным регистрационным знакам, бланки водительского удостоверения.

По словам и.о. министра внутренних дел Гарри Аршба, новое водительское удостоверение будет международного образца и позволит беспрепятственно передвигаться, управляя автотранспортным средством, за пределами Республики Абхазия.

Внесено изменение в Постановление Кабинета Министров «О порядке предоставления гражданам жилья в частную собственность из государственного жилого фонда».

Пункт 12 будет изложен в новой редакции:

«Порядок оценки жилья из государственного жилищного фонда при предоставлении его в частную собственность гражданам» не распространяется на государственный жилищный фонд, введенный в эксплуатацию (вновь построенный, реконструированный и восстановленный) или приобретенный за счет средств республиканского бюджета, государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия или местных бюджетов после 01.01.2008 года.

Продажа гражданам в частную собственность указанного в абзаце 1 настоящего пункта жилья из государственного жилищного фонда осуществляется по его балансовой стоимости.

Кабинетом Министров Республики Абхазия по результатам рассмотрения обращений граждан может быть принято решение о предоставлении им льгот по оплате стоимости указанного жилья, в том числе, с частичным или полным освобождением от оплаты стоимости предоставляемого жилья».

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2019 14:35

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