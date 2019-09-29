 

В мире

УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ
октября 18 2019

УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ

  Би-би-си. Русская служба. 18 октября. Кубинская балерина Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет,…
СЕРБИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ КАРТИНЫ НИКОЛАЯ РЕРИХА ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
октября 17 2019
СЕРБИЯ ПЕРЕДАСТ РОССИИ КАРТИНЫ НИКОЛАЯ РЕРИХА ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
ЛИДЕР КАТАЛОНИИ ВЫСТУПИЛ ЗА НОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕЗАВИСИМОСТИ АВТОНОМИИ
октября 17 2019
ЛИДЕР КАТАЛОНИИ ВЫСТУПИЛ ЗА НОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ НЕЗАВИСИМОСТИ АВТОНОМИИ

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РА НА 2020 ГОД

Новости Среда, 23 октября 2019 14:13
Оцените материал
(0 голосов)
КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РА НА 2020 ГОД

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство утвердило ведомственную целевую программу «План мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия на 2020 год». Программа является краткосрочной, финансирование осуществляется за счёт средств республиканского бюджета на 2020 год в в размере 18 млн рублей. 

Основные программные мероприятия:

  • поддержка телевизионных проектов;
  • мероприятия, связанные с поддержкой молодых деятелей культуры;
  • мероприятия подведомственных учреждений;
  • поддержка спецпроектов по развитию культуры Республики Абхазия;
  • улучшение материально-технической базы учреждений культуры и творческих коллективов Республики Абхазия

В программе нашел отражение перечень конкретных мероприятий, запланированных на 2020 год. В их числе: юбилеи деятелей культуры; гастроли творческих коллективов и деятелей культуры из Российской Федерации и других стран; мероприятия в рамках реализации действующих соглашений Абхазии с Россией; мероприятия в рамках культурного обмена с республиками Северного Кавказа; выставочные проекты, посвященные памятным датам; международные выставки Государственной национальной картинной галереи РА; международные гастроли государственных коллективов РА; проекты с участием молодых деятелей культуры; мероприятия подведомственных организаций Минкульта; телевизионный проект «Культурный вестник»; проекты, направленные на развитие музыкального, театрального, изобразительного искусства и сохранение историко-культурного наследия РА; гастроли государственных коллективов по районам республики; Государственная премия имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры; Государственная премия Республики Абхазия в области науки имени Г. А. Дзидзария; Государственная премия Таифа Аджба; проведение конкурсов и награждение победителей; мероприятия, посвященные Дню памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; культурный сезон «Абхазия – Россия – 2020 года»; Международный театральный фестиваль «Шедевры московской сцены – 2020 года»; Международный день охраны памятников и достопримечательных мест; Международный форум «Интермузей - 2020»; выставка-конкурс на премию Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА; «Лучший художник года – 2020 года»; ежегодный международный фестиваль «Апсны» в городе Москва; Международный фестиваль культуры имени Ф. А. Искандера «Стоянка человека»; Международный фестиваль джазовой музыки «Черноморская Ривьера»; Юбилей Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца Абхазии «Шаратын» им. Э. Бебия; ежегодный концерт исполнителей классической музыки «Гранд опера»; Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»; праздничные мероприятия, посвященные Дню добровольцев; праздничные мероприятия, посвященные Дню Международного признания Республики Абхазия; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; юбилей Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия; Международный культурный форум в городе Санкт-Петербурге, мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и творческих коллективов Абхазии (приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, реквизитов и т.д.).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2019 14:19

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В 2020 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК РА СОСТАВЯТ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ ПО 20 ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.