КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РА НА 2020 ГОД

Основные программные мероприятия:

поддержка телевизионных проектов;

мероприятия, связанные с поддержкой молодых деятелей культуры;

мероприятия подведомственных учреждений;

поддержка спецпроектов по развитию культуры Республики Абхазия;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и творческих коллективов Республики Абхазия

В программе нашел отражение перечень конкретных мероприятий, запланированных на 2020 год. В их числе: юбилеи деятелей культуры; гастроли творческих коллективов и деятелей культуры из Российской Федерации и других стран; мероприятия в рамках реализации действующих соглашений Абхазии с Россией; мероприятия в рамках культурного обмена с республиками Северного Кавказа; выставочные проекты, посвященные памятным датам; международные выставки Государственной национальной картинной галереи РА; международные гастроли государственных коллективов РА; проекты с участием молодых деятелей культуры; мероприятия подведомственных организаций Минкульта; телевизионный проект «Культурный вестник»; проекты, направленные на развитие музыкального, театрального, изобразительного искусства и сохранение историко-культурного наследия РА; гастроли государственных коллективов по районам республики; Государственная премия имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры; Государственная премия Республики Абхазия в области науки имени Г. А. Дзидзария; Государственная премия Таифа Аджба; проведение конкурсов и награждение победителей; мероприятия, посвященные Дню памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; культурный сезон «Абхазия – Россия – 2020 года»; Международный театральный фестиваль «Шедевры московской сцены – 2020 года»; Международный день охраны памятников и достопримечательных мест; Международный форум «Интермузей - 2020»; выставка-конкурс на премию Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА; «Лучший художник года – 2020 года»; ежегодный международный фестиваль «Апсны» в городе Москва; Международный фестиваль культуры имени Ф. А. Искандера «Стоянка человека»; Международный фестиваль джазовой музыки «Черноморская Ривьера»; Юбилей Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца Абхазии «Шаратын» им. Э. Бебия; ежегодный концерт исполнителей классической музыки «Гранд опера»; Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»; праздничные мероприятия, посвященные Дню добровольцев; праздничные мероприятия, посвященные Дню Международного признания Республики Абхазия; праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.; юбилей Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия; Международный культурный форум в городе Санкт-Петербурге, мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и творческих коллективов Абхазии (приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, реквизитов и т.д.).