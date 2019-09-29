В 2020 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК РА СОСТАВЯТ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сбербанк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, в 2020 году будут осуществляться следующим категориям граждан:

а) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;

б) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно), прошедшим регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.

Министерству финансов поручено при формировании республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть восемь миллионов рублей на осуществление компенсационных выплат.