В 2020 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК РА СОСТАВЯТ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2020 году»
Компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сбербанк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, в 2020 году будут осуществляться следующим категориям граждан:
а) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;
б) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно), прошедшим регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.
Министерству финансов поручено при формировании республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть восемь миллионов рублей на осуществление компенсационных выплат.
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