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Абхазия Информ

В 2020 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК РА СОСТАВЯТ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Новости Среда, 23 октября 2019 13:20
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В 2020 ГОДУ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК РА СОСТАВЯТ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии принял распоряжение «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка Республики Абхазия в 2020 году»

Компенсационные выплаты вкладов, внесенных в Сбербанк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, в 2020 году будут осуществляться следующим категориям граждан:

а) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно) и их наследникам, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года;

б) гражданам РА, родившимся до 1990 года (включительно), прошедшим регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.

Министерству финансов поручено при формировании республиканского бюджета на 2020 год предусмотреть восемь миллионов рублей на осуществление компенсационных выплат.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2019 13:23

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