ПРИ МИД СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.

Также утверждено положение о комиссии. МИД РА предписано предусмотреть в штатном расписании министерства должность помощника министра иностранных дел РА по вопросам пропавших без вести.

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Постановлением Кабинета министров РА при министерстве иностранных дел создана Комиссия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Комиссия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.» создана с целью организации работы по комплексному решению вопросов, связанных с выяснением судеб лиц, пропавших без вести на территории Абхазии в период Отечественной войны 1992-1993 гг. в результате агрессии Грузии в отношении Абхазии, а также для получения достоверной информации об исчезновении человека в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., для решения вопросов идентификации личности после смерти пропавшего без вести человека, для обеспечения защиты прав их родственников.

С принятием данного постановления утрачивает силу постановление Кабмина РА от 30 июня 2003 г. № 296 «Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам беженцев и пропавших без вести».

Комиссия по вопросам беженцев и пропавших без вести работала при Правительстве Абхазии, а в первые послевоенные годы - при Президенте республики.