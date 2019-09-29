ПРИ МИД СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.
Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Постановлением Кабинета министров РА при министерстве иностранных дел создана Комиссия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Также утверждено положение о комиссии. МИД РА предписано предусмотреть в штатном расписании министерства должность помощника министра иностранных дел РА по вопросам пропавших без вести.
С принятием данного постановления утрачивает силу постановление Кабмина РА от 30 июня 2003 г. № 296 «Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам беженцев и пропавших без вести».
Комиссия по вопросам беженцев и пропавших без вести работала при Правительстве Абхазии, а в первые послевоенные годы - при Президенте республики.
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