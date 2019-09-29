КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
Новости Среда, 23 октября 2019 11:13
Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил «Производственный календарь на 2020 год»
В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни:
- 8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);
- 9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);
- 23 мая (суббота) – 25 мая (понедельник).
В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:
- 3 января (пятница) – на 11 января (суббота);
- 13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).
В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля) будет нерабочим днем.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
|Дни недели
|Январь
|Февраль
|Март
|Понедельник
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|2
|9
|16
|23
|30
|Вторник
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|3
|10
|17
|24
|31
|Среда
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|4
|11
|18
|25
|Четверг
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|5
|12
|19
|26
|Пятницы
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|6
|13
|20
|27
|Суббота
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|7
|14
|21
|28
|Воскресенье
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|1
|8
|15
|22
|29
|Апрель
|Май
|Июнь
|Понедельник
|6
|13
|20
|27
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|Вторник
|7
|14
|21
|28
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|Среда
|1
|8
|15
|22
|29
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|Четверг
|2
|9
|16
|23
|30*
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|Пятница
|3
|10
|17
|24
|1
|8*
|15
|22*
|29
|5
|12
|19
|26
|Суббота
|4
|11
|18
|25
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|Воскресенье
|5
|12
|19
|26
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|Июль
|Август
|Сентябрь
|Понедельник
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|Вторник
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25*
|1
|8
|15
|22
|29*
|Среда
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|Четверг
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27*
|3
|10
|17
|24
|Пятница
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|Суббота
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|Воскресенья
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|Октябрь
|Ноябрь
|Декабрь
|Понедельник
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|7
|14
|21
|28
|Вторник
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|1
|8
|15
|22
|29
|Среда
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25*
|2
|9
|16
|23
|30
|Четверг
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|3
|10
|17
|24
|31*
|Пятница
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|4
|11
|18
|25
|Суббота
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|5
|12
|19
|26
|Воскресенье
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|6
|13
|20
|27
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