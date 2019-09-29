КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил «Производственный календарь на 2020 год»

В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни:

8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);

9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);

23 мая (суббота) – 25 мая (понедельник).

В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:

3 января (пятница) – на 11 января (суббота);

13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).

В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля) будет нерабочим днем.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД