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Абхазия Информ

КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД

Новости Среда, 23 октября 2019 11:13
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Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил «Производственный календарь на 2020 год»

В связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни:

  • 8 марта (воскресенье) – на 9 марта (понедельник);
  • 9 мая (суббота) – на 11 мая (понедельник);
  • 23 мая (суббота) – 25 мая (понедельник).

В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:

  • 3 января (пятница) – на 11 января (суббота);
  • 13 января (понедельник) – на 18 января (суббота).

В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (19 апреля), то следующий за ним понедельник (20 апреля) будет нерабочим днем.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД

Дни недели Январь Февраль Март
Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26
Пятницы 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
Апрель Май Июнь
Понедельник 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вторник 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Среда 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Четверг 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11 18 25
Пятница 3 10 17 24 1 8* 15 22* 29 5 12 19 26
Суббота 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Воскресенье 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Июль Август Сентябрь
Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25* 1 8 15 22 29*
Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27* 3 10 17 24
Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Воскресенья 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Октябрь Ноябрь Декабрь
Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28 4 11 18 25* 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31*
Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2019 11:26

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