АБХАЗСКИЕ ВИНОДЕЛЫ УЧАСТВУЮТ В ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ВИННОМ КОНКУРСЕ В КРЫМУ

Сухум. 24 октября 2019. Абхазия-Информ. Виноделы из 20 стран Европы, Африки, Южной Америки, а также Австралии представили свою продукцию на конкурс, который пройдет на базе крупнейшего крымского винодельческого предприятия "Массандра", сообщает пресс-служба компании.

"В "Массандре" завершилась регистрация участников Первого международного винного конкурса имени Льва Голицына, а также прием образцов вина. Жюри предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира", - говорится в сообщении.