АБХАЗСКИЕ ВИНОДЕЛЫ УЧАСТВУЮТ В ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ВИННОМ КОНКУРСЕ В КРЫМУ
Сухум. 24 октября 2019. Абхазия-Информ. Виноделы из 20 стран Европы, Африки, Южной Америки, а также Австралии представили свою продукцию на конкурс, который пройдет на базе крупнейшего крымского винодельческого предприятия "Массандра", сообщает пресс-служба компании.
"В "Массандре" завершилась регистрация участников Первого международного винного конкурса имени Льва Голицына, а также прием образцов вина. Жюри предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира", - говорится в сообщении.
Всего принято около 400 образцов от виноделен России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Чили, ЮАР и других стран.
Абхазию представляет ООО «Вина и воды Абхазии».
«Мы не раз участвовали в разных международных винных форумах, в том числе и в Крыму. На этот раз сотрудника «Вин и вод Абхазии» поехали в Крым на Первый международный винный конкурс, где будут представлять несколько наших вин», - сказал корр. «Абхазия-Информ» главный винодел завода Валерий Авидзба.
По данным пресс-службы, конкурс проводится по правилам Международной организации винограда и вина (OIV). Он пройдет в преддверии главного отраслевого события года - IX Всероссийского саммита виноделов - 24 и 25 октября. Итоги будут подведены - 26 октября.
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