«ЭТО САМОЕ УЖАСНОЕ – КОГДА ВЛАСТИ ПООЩРЯЮТ НАСИЛИЕ В СТРАНЕ», - СЧИТАЕТ ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ

Сухум. 24 октября 2019. Абхазия-Информ. Такие случаи происходят, когда нет должного реагирования со стороны правоохранительных органов, а власти поощряют насилие. Так в интервью телеканалу "Абаза-ТВ" прокомментировала факт избиения Беслана Хварцкия уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл.

«Когда происходят такие случаи, часто обращаются к уполномоченному. И знаете, почему это происходит? Это происходит потому, что нет должного реагирования со стороны правоохранительных органов. Если бы правоохранительные органы реагировали вовремя и должным образом, я думаю, вы бы не пришли ко мне, потому что все разрешалось бы в соответствии с нормами законов. Сегодня очень много подобных случаев, когда прокуратура, правоохранительные органы не реагируют и тем самым поощряют преступление, поощряют насилие в нашем обществе. Это самое ужасное – когда власть поощряет насилие в стране. И конечно, наше общество не чувствует себя в безопасности», - заявила Асида Шакрыл.