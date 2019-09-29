«ЭТО САМОЕ УЖАСНОЕ – КОГДА ВЛАСТИ ПООЩРЯЮТ НАСИЛИЕ В СТРАНЕ», - СЧИТАЕТ ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ
Сухум. 24 октября 2019. Абхазия-Информ. Такие случаи происходят, когда нет должного реагирования со стороны правоохранительных органов, а власти поощряют насилие. Так в интервью телеканалу "Абаза-ТВ" прокомментировала факт избиения Беслана Хварцкия уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл.
«Когда происходят такие случаи, часто обращаются к уполномоченному. И знаете, почему это происходит? Это происходит потому, что нет должного реагирования со стороны правоохранительных органов. Если бы правоохранительные органы реагировали вовремя и должным образом, я думаю, вы бы не пришли ко мне, потому что все разрешалось бы в соответствии с нормами законов. Сегодня очень много подобных случаев, когда прокуратура, правоохранительные органы не реагируют и тем самым поощряют преступление, поощряют насилие в нашем обществе. Это самое ужасное – когда власть поощряет насилие в стране. И конечно, наше общество не чувствует себя в безопасности», - заявила Асида Шакрыл.
Последние три дня в соцсетях «гуляют» фотографии, на которых избивают палкой 32-летнего сухумца Беслана Хварцкия. Высказываются мнения о том, что Хварцкия избили в связи с его комментариями в Фейсбуке по поводу свадьбы в селе Кутол Очамчырского района в семье Беслана Абхазава, где на свадебных столах были расставлены туши зажаренных коз и туров.
Как сообщает пресс-служба МВД РА, вечером 21 октября 2019 года в дежурную часть первого отдела УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение из Республиканской больницы о том, что к ним доставлен мужчина с множественными телесными повреждениями.
Оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что примерно в 18:05 бригадой скорой медицинской помощи в медучреждение с телесными травмами доставлен гражданин Хварцкия Беслан Хаджаратович, 1987 г.р. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная рана затылочной области, ушиб грудной клетки, множественные ссадины, кровоподтеки туловища, множественные ссадины верхних конечностей.
По факту нанесения телесных повреждений Беслану Хварцкия отделом дознания столичного УВД назначена доследственная проверка.
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