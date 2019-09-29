ОМБУДСМЕНУ АСИДЕ ШАКРЫЛ ОТКАЗАНО В ПРИНЯТИИ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ

23 октября 2019 года определением Верховного суда Республики Абхазия под председательством Генри Гамисония, в составе судей Рауля Пачулия и Оксаны Пилия вынесено решение о возвращении Уполномоченному по правам человека в Республике Абхазия Асиде Шакрыл кассационной жалобы на решение Верховного суда РА от 20 сентября 2019 года.

Сухум. 24 октября 2019. Абхазия-Информ . Уполномоченному по правам человека Асиде Шакрыл отказано в принятии кассационной жалобы. Об этом сообшает пресс-служба Верховного суда РА.

Согласно определению, кассационная жалоба подана лицом, не имеющим право на обращение в суд кассационной инстанции, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 288 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве, является основанием для возвращения жалобы.

Суд, рассмотревший по первой инстанции заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния, полагает, что Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия не является стороной и иным лицом, участвующим в деле, а также лицом, которое не было привлечено к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которого был разрешен судом, что согласно процессуальному законодательству исключает возможность обращения такого лица с жалобой в суд кассационной инстанции.

На настоящее определение суда, в соответствии с частью 1 статьи 306 Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве может быть подана частная жалоба в суд кассационной инстанции, которое подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления такой жалобы в суд кассационной инстанции, полномочия которого определены статьей 308 указанного Кодекса.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл 21 октября 2019 года обратилась в суд кассационной инстанции с жалобой на решение Верховного суда РА от 20 сентября 2019 года, рассмотревшего по первой инстанции заявление кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициния о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах президентских выборов.

Шакрыл просила суд кассационной инстанции отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей.