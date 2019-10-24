39-ЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН РУСДРАМА ИМ. ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА ОТКРОЕТСЯ ПРЕМЬЕРОЙ СПЕКТАКЛЯ «ЭЛЕКТРА»

«За три театральных сезона, в новых реалиях театр сыграл 322 репертуарных спектакля и провел 382 мероприятия. 320 из них я видел от начала до конца», - с неподдельной гордостью за труппу театра сказал генеральный директор Ираклий Хинтба.

Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ . 39-ый театральный сезон Русского театра драмы им. Фазиля Искандера откроется премьерой спектакля «Электра», сказал гендиректор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции, посвященной итогам прошедшего 38-го театрального сезона и планам театра на перспективу.

Спектакли, поставленные в течении прошлого сезона, вошли в разнообразный репертуарный фонд театра. «Нашими спектаклями интересуются и за пределами Абхазии. Нас приглашают на разные гастроли», - отметил Хинтба.

Церемония закрытия 38-го сезона ознаменовалось показом спектакля "Визит старой дамы" по одноименной пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке режиссера Антона Киселюса

Хинтба убежден в том, что новый спектакль «Электра», выросший из театрального эскиза по трагедиям Софокла и Еврипида и философским диалогам Платона, удовлетворит вкусы даже самого взыскательного зрителями РУСДРАМа. «Пространство» древнегреческой трагедии помещено внутрь комнаты на сцене театра. Здесь же на сцене расположатся 77 зрительских мест.

Режиссер-постановщик Артем Устинов так объяснил цель, которую он преследовал, ставя «Элекрту»: «Трагедия помещена внутрь комнаты, где сидят люди, а за плотно задернутыми шторами – Аид, призраки… Захотелось рассмотреть эту историю на примере одной семьи и отношений между родителями и детьми… В идеале должно возникнуть ощущение, что каждый из героев настолько убедителен, что я, как зритель, разрываюсь: они все правы, и в то же время у всех руки в крови. Как такое может быть? Для нас очень важна проблема правды, справедливости – есть ли она вообще? У Софокла это сформулировано так: "Подчас и правота чревата злом". Об этой двоякости правоты хочется поговорить в спектакле». https://rusdram.org/performs/?ELEMENT_ID=303534).

Художник-постановщик «Электры» - Юлиана Лайкова, художник по свету - Евгений Лисицин.

В роли непримиримой Электры актриса Мадлена Барциц, Орест - Осман Абухба, Клитемнестра - Наталья Папаскири, Хрисофемида - Милана Ломия, Эгист - Инал Инапха, Кера - Лоида Тыркба.

Ираклий Хинтба особо выделил новый проект РУСДРАМа - «Детскую студию», которую ведет м режиссер и актер Джамбул Жордания. Проект этот будет продолжен. На двух показах спектакля «Муха Цокотуха», в котором были заняты ученики студии, был аншлаг, поэтому спектакль решили показать еще раз 27 ноября.

«Я думаю, что это весьма правильное направление в деятельности нашего театра. Увлечение детей театром, сценой, помогает в какой-то степени найти себя. У очень многих есть огромное желание к нам попасть. Очень много желающих. Дети репетируют, общаются с культурными и профессиональными людьми. Мы продолжим практику набора в детскую группу в январе 2020 г.», - сказал Ираклий Хинтба.

38-ой театральный сезон был богат постановками, различными мероприятиями, читками, концертными вечерами в которых активно и вдохновенно показывали свое мастерство не только актеры РУСДРАМа, но и актеры московских театров в рамках проекта «Шедевры московской сцены».

Гендиректор говорил о тяжелой и практически ежедневной работе театра и в жаркие летние месяцы. Зрительный зал всегда был полон, что является показателем большого интереса к театру.

«Мы и в другие месяцы тоже достойно себя показали. Все обязательства выполнены, в том числе и финансовые. Я думаю, что в следующем году работы будет еще больше», - подчеркнул Хинтба, обращаясь к сидящим в зале актерам.

Он сообщил о принятии в труппу нового актера Саида Лазба.

Хинтба вновь поднял проблему нехватки штатных единиц и помещений для складирования театрального реквизита и масштабных декораций. При этом он уточнил, что несколько штатных единиц актеров финансируются не за счет государства, а благодаря поддержке больших друзей РУСДРАМа - спонсоров - компании «А-Мобаил», Универсал-Банка и Компании «Вина и воды Абхазии».