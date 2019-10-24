ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ УРОЖАЯ 2019 ГОДА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЯМИ

– 19,5 рублей за 1 кг мандаринов и апельсинов;

Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство установило предельные (минимальные) цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года, реализуемые государственными предприятиями

Министерству сельского хозяйства, администрациям Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов предписано принять необходимые меры по своевременной заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2019 года государственными предприятиями и населением.

Государственный таможенный комитет РА должен еженедельно представлять информацию в Кабинет Министров о количестве вывозимых цитрусовых плодов и фруктов.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхоз РА.