ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЦИТРУСОВЫЕ ПЛОДЫ УРОЖАЯ 2019 ГОДА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЯМИ
Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство установило предельные (минимальные) цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года, реализуемые государственными предприятиями
– 19,5 рублей за 1 кг мандаринов и апельсинов;
– 20 рублей за 1кг лимонов;
– 5 рублей за 1 кг нестандартных плодов.
Министерству сельского хозяйства, администрациям Гагрского, Гудаутского, Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов предписано принять необходимые меры по своевременной заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2019 года государственными предприятиями и населением.
Государственный таможенный комитет РА должен еженедельно представлять информацию в Кабинет Министров о количестве вывозимых цитрусовых плодов и фруктов.
Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхоз РА.
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