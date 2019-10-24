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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ НА 2020 ГОД

Новости Понедельник, 28 октября 2019 14:38
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТОВ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ АБХАЗИИ НА 2020 ГОД

 

Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет Министров рассмотрел и одобрил  проекты законов о бюджетах  на 2020 год и штатные расписания шести внебюджетных фондов Абхазии.

Речь идет о Пенсионном фонде, Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Фонде обязательного медицинского страхования, Фонде репатриации, Фонде социального страхования и охраны труда и Дорожном фонде.

Перед тем как утвердить бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., члены правительства почтили память погибшего на днях в аварии председателя фонда Бадри Агрба.

Штатное расписание Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии утверждено   в   количестве   19,5 шт.   ед.   с   годовым фондом   заработной   платы 3 839,9 тыс. рублей и сметой расходов на содержание аппарата    Фонда в сумме 6 226,4 тыс. рублей.

Общий   объем   бюджета   Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии утвержден по   доходам и расходам в   сумме 128 337,7 тыс. рублей.

Штатное расписание Фонда обязательного медицинского страхования РА составит 15 штатных единиц, годовой фонд   заработной   платы - 1 612,2 тыс. рублей, смета   расходов аппарата управления Фонда - 2 100,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год по доходам и расходом утвержден в сумме 42 221,5 тыс. рублей.

Установлены выплаты для беременных и рожениц по патологии беременности на сумму 10,121 млн рублей; на проведение химиотерапии онкологическим больным - 30 млн рублей.

Штатное расписание исполнительных органов Фонда репатриации РА на 2020 год - 26 штатных единиц, годовой фонд заработной платы - 7 404,5 тыс. рублей, смета расходов аппарата управления и исполнительных органов Фонда - 12,205 млн рублей.

Общий объем бюджета Фонда репатриации по доходам и расходам утвержден в размере 156, 246 млн рублей.

Штатное расписание аппарата управления Фонда социального страхования и охраны труда РА - 23 штатные единицы, годовой фонд заработной платы - 5,219 млн рублей, смета расходов аппарата управления Фонда - 7,809 млн рублей.

Общий объем бюджета Фонда социального страхования и охраны труда РА утвержден по доходам и расходам в сумме 109,434 млн рублей.

В 2020 году максимальный размер пособий за полный календарный месяц не может превышать:

– по временной нетрудоспособности – 15 110 рублей;

– по беременности и родам – 20 192 рулей.

Штатное расписание аппарата управления Дорожного фонда РА - 9 штатных единиц, годовой фонд заработной платы - 1,540 млн рублей, смета расходов аппарата управления фонда - 2,882 млн рублей.

Общий объем бюджета Дорожного фонда утвержден по доходам в сумме 82 млн рублей, по   расходам – 90 млн рублей. Дефицит бюджета составит 8 млн рублей.

В штатном расписание аппарата управления Пенсионного фонда РА на 2020 год предусмотрено 34 штатных единиц, годовой фонд заработной платы - 6,505 млн рублей, смета расходов аппарата управления фонда - 16, 416 млн рублей.

Общий объем бюджета Пенсионного фонда по   доходам и расходам составит 1 млрд 042 млн 734 тыс. рублей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2019 14:47

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