РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ В РАЗМЕРЕ 8,348 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Расходная часть республиканского бюджета Абхазии на 2020 год запланирована в сумме в сумме 8 348 430,0 тыс. рублей, включая дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части покрытия дефицитов в сумме 749 937,2 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета на 2020 год на 583 772,9 тыс. рублей, или на 6,5 % меньше показателей бюджета 2019 года.

Расходы государственного бюджета (консолидированного республиканского и местных бюджетов) на 2020 год составят 10 510 690,7 тыс. рублей

Динамика расходов республиканского бюджета по их направлению за 2019 – 2020 гг. (в тысячах рублей)