РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ В РАЗМЕРЕ 8,348 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Расходная часть республиканского бюджета Абхазии на 2020 год запланирована в сумме в сумме 8 348 430,0 тыс. рублей, включая дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части покрытия дефицитов в сумме 749 937,2 тыс. рублей. Расходы республиканского бюджета на 2020 год на 583 772,9 тыс. рублей, или на 6,5 % меньше показателей бюджета 2019 года.
Расходы государственного бюджета (консолидированного республиканского и местных бюджетов) на 2020 год составят 10 510 690,7 тыс. рублей
Динамика расходов республиканского бюджета по их направлению за 2019 – 2020 гг. (в тысячах рублей)
|Наименование расходов
|2019 год
|
Прогноз
на 2020 год
|Изменение 2020/2019
|Сумма
|%
|1
|2
|3
|4
|5
|Общегосударственные вопросы
|1 683 412,8
|2 021 834,5
|+ 338 421,7
|+ 20,1
|Национальная оборона
|357 759,0
|357 759,0
|-
|-
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|1 409 762,6
|1 438 457,3
|+ 28 694,7
|+2,0
|Национальная экономика
|2 900 384,7
|1 974 477,9
|- 925 906,8
|- 31,9
|Жилищно-коммунальное хозяйство
|-
|-
|-
|-
|Охрана окружающей среды
|15 911,9
|15 991,1
|+ 79,2
|+ 0,5
|Образование
|354 102,2
|382 931,2
|+ 28 829,0
|+ 8,1
|Здравоохранение
|633 739,6
|606 022,4
|- 27 717,2
|- 4,4
|Культура и искусство, средства массовой информации
|307 622,4
|317 204,6
|+ 9 582,2
|+ 3,1
|Физическая культура, спорт и молодежная политика
|73 171,5
|68 501,5
|- 4 670,0
|- 6,4
|Социальная политика
|315 530,6
|287 007,7
|- 28 522,9
|- 9,0
|Межбюджетные трансферты
|880 805,6
|878 242,8
|- 2 562,8
|- 0,3
|Всего
|8 932 202,9
|8 348 430,0
|- 583 772,9
|- 6,5
На функционирование органов законодательной власти запланированы расходы в сумме 58 200,0 тыс. рублей, что на 1 753,0 тыс. рублей больше 2019 года.
На функционирование органов исполнительной власти будет направлено 109 141,4 тыс. рублей, что на 50,1 тыс. рублей больше 2019 года. Сюда входят: расходы на содержание и деятельность Администрации Президента Республики Абхазия - 52 931,9 тыс. рублей; аппарата Совета безопасности Республики Абхазия – 4 121,6 тыс. рублей; аппарата Кабинета Министров - 52 087,9 тыс. рублей
Расходы функционирование судебной системы составят 216 618,7 тыс. рублей,
Расходы на содержание и деятельность Конституционного суда – 22 676,5 тыс. рублей, Верховного суда Республики Абхазия, судов города Сухум и районов Республики Абхазия, Военного суда Республики Абхазия – 169 160,2 тыс. рублей и Арбитражного суда Республики Абхазия – 24 782,0 тыс. рублей;
Расходы на функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов в 2020 году планируются в сумме 329 930,6 тыс. рублей, что на 22 861,8 тыс. рублей больше 2019 года.
На международную деятельность планируется направить 67 449,3 тыс. рублей.
Резервный фонд Президента Республики Абхазия составит 350 000,0 тыс. рублей, резервный фонд Правительства– 50 000,0 тыс. рублей;
Финансирование по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматривается в сумме 1 438 457,3 тыс. рублей, что на 28 694,7 тыс. рублей больше 2019 года.
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