 

В мире

WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ
октября 23 2019

WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ

  По данным WikiLeaks, ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах…
ПУТИН И ЭРДОГАН СОГЛАСОВАЛИ "СУДЬБОНОСНЫЕ" РЕШЕНИЯ ПО СИРИИ
октября 23 2019
ПУТИН И ЭРДОГАН СОГЛАСОВАЛИ "СУДЬБОНОСНЫЕ" РЕШЕНИЯ ПО СИРИИ
УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ
октября 18 2019
УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ

Документы

Календарь событий

« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АБХАЗИИ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЮТСЯ В СУММЕ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Новости Понедельник, 28 октября 2019 13:12
Оцените материал
(0 голосов)
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АБХАЗИИ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЮТСЯ В СУММЕ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ

 

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Собственные доходы Абхазии в структуре государственного бюджета (консолидированного республиканского и местных) на 2020 год планируются в сумме 5 510 384 тыс. рублей.

В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 368 855,6 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов – в сумме 1 977 353,8 тыс. рублей, неналоговых доходов –1 391 501,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 746 629,7 тыс. рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития – 3 246 629,7 тыс. рублей, финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций – 1 500 000,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов финансовой помощи составит 83 430,3 тыс. рублей.

Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 616,9 тыс. рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 годом.

28 октября Кабинет министров утвердил проект бюджета Абхазии на 2020  год. 

Прочитано 2 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 ГОД
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.