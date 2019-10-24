СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АБХАЗИИ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЮТСЯ В СУММЕ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Собственные доходы Абхазии в структуре государственного бюджета (консолидированного республиканского и местных) на 2020 год планируются в сумме 5 510 384 тыс. рублей.

В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 368 855,6 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов – в сумме 1 977 353,8 тыс. рублей, неналоговых доходов –1 391 501,8 тыс. рублей.