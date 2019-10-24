СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ АБХАЗИИ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЮТСЯ В СУММЕ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Сухум. 28 октября 2020. Абхазия-Информ. Собственные доходы Абхазии в структуре государственного бюджета (консолидированного республиканского и местных) на 2020 год планируются в сумме 5 510 384 тыс. рублей.
В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 368 855,6 тыс. рублей, в том числе налоговых доходов – в сумме 1 977 353,8 тыс. рублей, неналоговых доходов –1 391 501,8 тыс. рублей.
По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов финансовой помощи составит 83 430,3 тыс. рублей.
Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 616,9 тыс. рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 годом.
28 октября Кабинет министров утвердил проект бюджета Абхазии на 2020 год.
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