КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 ГОД
Сухум. 28 октября 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил проект бюджета Республики Абхазия на 2020 г.
Основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год:
доходы - 10 257 013,7 тыс. рублей,
расходы - 10 510 690,7 тыс. рублей,
дефицит– 253 677,0 тыс. рублей.
Основные параметры в разрезе республиканского и местных бюджетов на 2018 – 2020 гг. (в тысячах рублей)
|Показатели
|2018 год
|2019 год
|2020 год
|Изменение 2020/2019
|1
|2
|3
|4
|5
|Доходы консолидированного бюджета, в т. ч.:
|9 590 331,3
|10 221 435,6
|10 257 013,7
|+35 578,1
|Республиканского бюджета
|7 521 008,8
|8 111 298,7
|8 115 485,3
|+4 186,6
|Местных бюджетов
|2 069 322,5
|2 110 136,9
|2 141 528,4
|+31 391,5
|Расходы консолидированного бюджета, в т. ч.:
|9 892 754,5
|11 050 168,0
|10 510 690,7
|-539 477,3
|Республиканского бюджета
|7 149 405,0*
|8 179 702,9**
|7 598 492,8***
|-581 210,1
|Местных бюджетов
|2 743 349,5
|2 870 465,1
|2 912 197,9
|+41 732,8
* Без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 642,0 млн руб.
** Без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 752,5 млн руб.
*** Без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 749,9 млн руб.
В структуре совокупных доходов по всем источникам поступлений доля республиканского бюджета составляет 79,1%, местных бюджетов 20,9%.
В структуре совокупных расходов по всем направлениям финансирования доля республиканского бюджета составляет 72,3%, местных бюджетов 27,7 %.
Основные параметры местных бюджетов на 2020 год в разрезе бюджетов районов и г. Сухум (в тысячах рублей)
|Местные бюджеты
|Доходы
|Расходы
|Дефицит
|Дотации
|1
|2
|3
|4
|5
|г. Сухум
|1 107 359,6
|1 139 359,6
|-
|32 000,0
|Гагрский район
|420 109,3
|455 609,3
|-
|35 500,0
|Гудаутский район
|275 776,1
|411 276,1
|-
|135 500,0
|Сухумский район
|90 726,7
|133 459,0
|20 732,3
|22 000,0
|Гулрыпшский район
|69 600,0
|167 537,2
|-
|97 937,2
|Очамчырский район
|101 566,0
|234 566,0
|-
|133 000,0
|Ткуарчалский район
|18 929,7
|167 929,7
|-
|149 000,0
|Галский район
|57 461,0
|202 461,0
|-
|145 000,0
В 2020 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2019 годом увеличатся на 35 578,1 тыс. рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 119 008,4 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом.
Динамика поступлений доходов государственного бюджета Республики Абхазия за 2018-2020 гг. (в тысячах рублей)
|
Виды доходов
|2018год
|2019 год
|
Прогноз на
2020 год,
|
Прирост 2020/2019
|Сумма
|%
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|
Доходы, всего
в том числе:
|9 501 746,4
|10 221 435,6
|10 257 013,7
|35 578,1
|0,3
|Собственные доходы
|5 209 616,4
|5 391 375,6
|5 510 384,0
|119 008,4
|2,2
|Безвозмездная помощь
|4 292 130,0
|4 830 060,0
|4 746 629,7
|-83 430,3
|-1,7
На 2020 год запланированы собственные доходы в сумме 3 368 855,6 тысяч рублей, в том числе налоговые доходы составят 1 937 353,8 тыс.рублей, неналоговые 1 431 501,8 тыс.рублей.
В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 115 485,3 тыс. рублей, расходов – 8 348 430 тыс. рублей. Дефицит составляет 232 944,7 тыс. рублей.
Собственные доходы республиканского бюджета составят 3 368 855,6 тыс. руб, финансовая помощь России - 4 746 629,7 тыс. руб..
Источниками финансирования дефицита предполагаются: привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия в пределах 300 млн. рублей; возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из Республиканского бюджета; а также иные источники внутреннего финансирования дефицита.
97 млн рублей в 2020 году будет направлено на на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией на восстановление железной дороги.
На обслуживание внешнего долга в 2020 году планируется направить 37 032,2 тыс. рублей.
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