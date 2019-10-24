КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА АБХАЗИИ НА 2020 ГОД

Основные параметры в разрезе республиканского и местных бюджетов на 2018 – 2020 гг. (в тысячах рублей)

Основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия на 2020 год:

Сухум. 28 октября 2019 г. Абхазия-Информ . Кабинет министров утвердил проект бюджета Республики Абхазия на 2020 г.

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год Изменение 2020/2019 1 2 3 4 5 Доходы консолидированного бюджета, в т. ч.: 9 590 331,3 10 221 435,6 10 257 013,7 +35 578,1 Республиканского бюджета 7 521 008,8 8 111 298,7 8 115 485,3 +4 186,6 Местных бюджетов 2 069 322,5 2 110 136,9 2 141 528,4 +31 391,5 Расходы консолидированного бюджета, в т. ч.: 9 892 754,5 11 050 168,0 10 510 690,7 -539 477,3 Республиканского бюджета 7 149 405,0* 8 179 702,9** 7 598 492,8*** -581 210,1 Местных бюджетов 2 743 349,5 2 870 465,1 2 912 197,9 +41 732,8



* Без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 642,0 млн руб.

** Без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 752,5 млн руб.

*** Без учета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 749,9 млн руб.

В структуре совокупных доходов по всем источникам поступлений доля республиканского бюджета составляет 79,1%, местных бюджетов 20,9%.

В структуре совокупных расходов по всем направлениям финансирования доля республиканского бюджета составляет 72,3%, местных бюджетов 27,7 %.

Основные параметры местных бюджетов на 2020 год в разрезе бюджетов районов и г. Сухум (в тысячах рублей)

Местные бюджеты Доходы Расходы Дефицит Дотации 1 2 3 4 5 г. Сухум 1 107 359,6 1 139 359,6 - 32 000,0 Гагрский район 420 109,3 455 609,3 - 35 500,0 Гудаутский район 275 776,1 411 276,1 - 135 500,0 Сухумский район 90 726,7 133 459,0 20 732,3 22 000,0 Гулрыпшский район 69 600,0 167 537,2 - 97 937,2 Очамчырский район 101 566,0 234 566,0 - 133 000,0 Ткуарчалский район 18 929,7 167 929,7 - 149 000,0 Галский район 57 461,0 202 461,0 - 145 000,0



В 2020 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2019 годом увеличатся на 35 578,1 тыс. рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 119 008,4 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом.

Динамика поступлений доходов государственного бюджета Республики Абхазия за 2018-2020 гг. (в тысячах рублей)

Виды доходов 2018год 2019 год Прогноз на 2020 год, Прирост 2020/2019 Сумма % 1 2 3 4 5 6 Доходы, всего в том числе: 9 501 746,4 10 221 435,6 10 257 013,7 35 578,1 0,3 Собственные доходы 5 209 616,4 5 391 375,6 5 510 384,0 119 008,4 2,2 Безвозмездная помощь 4 292 130,0 4 830 060,0 4 746 629,7 -83 430,3 -1,7

На 2020 год запланированы собственные доходы в сумме 3 368 855,6 тысяч рублей, в том числе налоговые доходы составят 1 937 353,8 тыс.рублей, неналоговые 1 431 501,8 тыс.рублей.

В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 115 485,3 тыс. рублей, расходов – 8 348 430 тыс. рублей. Дефицит составляет 232 944,7 тыс. рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета составят 3 368 855,6 тыс. руб, финансовая помощь России - 4 746 629,7 тыс. руб..

Источниками финансирования дефицита предполагаются: привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия в пределах 300 млн. рублей; возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из Республиканского бюджета; а также иные источники внутреннего финансирования дефицита.

97 млн рублей в 2020 году будет направлено на на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией на восстановление железной дороги.

На обслуживание внешнего долга в 2020 году планируется направить 37 032,2 тыс. рублей.