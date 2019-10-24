В СЕЛЕ ПСХУ ОТКРЫЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам был открыт в селе Псху в воскресенье 27 октября, сообщили Sputnik Абхазия в пресс-службе международного культурно-делового центра "Дом Москвы".
27 августа 1942 года в село "Псху" вступила немецкая горнострелковая дивизия "Эдельвейс", которая пыталась захватить населенный пункт для выхода к остальным перевалам, а также Сухуму и Гудауте. Однако захватчикам удалось продержаться в селе всего десять дней. Бойцы Красной армии дали жесткий отпор врагам. Останки нескольких десятков солдат были обнаружены и похоронены лишь в 1963 году в братской могиле в центре села Псху.
Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и при участии международного культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме и Союза граждан России.
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