В СЕЛЕ ПСХУ ОТКРЫЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

27 августа 1942 года в село "Псху" вступила немецкая горнострелковая дивизия "Эдельвейс", которая пыталась захватить населенный пункт для выхода к остальным перевалам, а также Сухуму и Гудауте. Однако захватчикам удалось продержаться в селе всего десять дней. Бойцы Красной армии дали жесткий отпор врагам. Останки нескольких десятков солдат были обнаружены и похоронены лишь в 1963 году в братской могиле в центре села Псху.

"Есть места, которые на нашей земле являются поистине святыми. Вот таким мне показалось место захоронения солдат Великой Отечественной войны в горном селе Псху, когда я приехала туда первый раз в 2016 году. И тогда я сказала себе, мой долг, поскольку я служу в Абхазии по поручению правительства Москвы, отреставрировать его, чтобы он смог стоять еще века. И я очень рада, что сегодня мы завершили эту работу, и памятник обрел новую жизнь", - сказала директор МКДЦ "Дом Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и при участии международного культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме и Союза граждан России.