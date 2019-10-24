ЛЮДМИЛА АДЛЕЙБА ВОССТАНОВЛЕНА В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации города Сухум Кан Кварчия в соответствии с решением Сухумского городского суда восстановил в должности начальника Управления образования столичной Администрации Людмилу Радионовну Адлейба.
На должность начальника жилищного управления Администрации Сухума назначен Рамаз Гивиевич Джопуа.
Матуа Астамур Гивиевич назначен управляющим домоуправления №3, Чамагуа Тариел Владимирович - управляющим домоуправления №5.
Об этом сообщается на сайт Администрации Сухума https://sukhumcity.info/
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