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Абхазия Информ

ЛЮДМИЛА АДЛЕЙБА ВОССТАНОВЛЕНА В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новости Понедельник, 28 октября 2019 11:06
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ЛЮДМИЛА АДЛЕЙБА ВОССТАНОВЛЕНА В ДОЛЖНОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 

Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации города Сухум Кан Кварчия в соответствии с решением Сухумского городского суда восстановил в должности начальника Управления образования столичной Администрации Людмилу Радионовну Адлейба.

На должность начальника жилищного управления Администрации Сухума назначен Рамаз Гивиевич Джопуа.

Матуа Астамур Гивиевич назначен управляющим домоуправления №3, Чамагуа Тариел Владимирович - управляющим домоуправления №5.

Об этом сообщается на сайт Администрации Сухума https://sukhumcity.info/

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2019 11:08

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