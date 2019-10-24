 

В мире

WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ
октября 23 2019

WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ

  По данным WikiLeaks, ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах…
ПУТИН И ЭРДОГАН СОГЛАСОВАЛИ "СУДЬБОНОСНЫЕ" РЕШЕНИЯ ПО СИРИИ
октября 23 2019
ПУТИН И ЭРДОГАН СОГЛАСОВАЛИ "СУДЬБОНОСНЫЕ" РЕШЕНИЯ ПО СИРИИ
УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ
октября 18 2019
УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ

Документы

Календарь событий

« Октябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ВИНА ПОЛУЧИЛИ НА КОНКУРСЕ В «МАССАНДРЕ» ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ОДНУ СЕРЕБРЯНУЮ

Новости Понедельник, 28 октября 2019 10:49
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ ВИНА ПОЛУЧИЛИ НА КОНКУРСЕ В «МАССАНДРЕ» ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ОДНУ СЕРЕБРЯНУЮ

 

Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. Абхазские вина получили на конкурсе в «Массандре» две золотые медали и одну серебряную.

Золотые медали на международном винном конкурсе в Крыму получили вина ООО «Вина и воды Абхазии» «Ашта Лаша красное» и «Ашта Лаша белое». Вино «Атауад» удостоилось серебряной медали.

«Замечательная новость пришла к нам из Ялты! Наша продукция была по достоинству оценена на первом Международном винном конкурсе имени Льва Голицына в «Массандре», - говорится в сообщении ООО «Вина и воды Абхазии» в Инстаграме.

Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел в главном винном предприятии Крыма «Массандра». В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран.

В жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.

«Массандра» - одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. По сей день сохраняет традиции производства вина из собственного винограда. Виноградники предприятия занимают площадь порядка 4 тысяч га, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 км. Ассортимент «Массандры» - около 100 наименований различных вин. Коллекция «Массандры» является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото ООО "Вина и воды Абхазии" 

https://apsadgil.info/news/society/abkhazskie-vina

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 28 октября 2019 10:52

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В СКОЛКОВО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.