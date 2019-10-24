«Замечательная новость пришла к нам из Ялты! Наша продукция была по достоинству оценена на первом Международном винном конкурсе имени Льва Голицына в «Массандре», - говорится в сообщении ООО «Вина и воды Абхазии» в Инстаграме.

Золотые медали на международном винном конкурсе в Крыму получили вина ООО «Вина и воды Абхазии» «Ашта Лаша красное» и «Ашта Лаша белое». Вино «Атауад» удостоилось серебряной медали.

Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ . Абхазские вина получили на конкурсе в «Массандре» две золотые медали и одну серебряную.

Первый Международный винный конкурс имени Льва Голицына прошел в главном винном предприятии Крыма «Массандра». В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран.

В жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.

«Массандра» - одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. По сей день сохраняет традиции производства вина из собственного винограда. Виноградники предприятия занимают площадь порядка 4 тысяч га, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 км. Ассортимент «Массандры» - около 100 наименований различных вин. Коллекция «Массандры» является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото ООО "Вина и воды Абхазии"

https://apsadgil.info/news/society/abkhazskie-vina