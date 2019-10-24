18 ДЕКАБРЯ СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ РАССМОТРИТ ЖАЛОБУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАСА КВИЦИНИА
Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. 18 декабря суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя кандидата в президенты Алхаса Квициниа.
«Определением кассационной коллегий по административным делам и по делам об административных правонарушениях назначено заседание суда кассационной инстанции по жалобе представителя истца - кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия», - сообщает пресс-служба Верховного суда РА.
Суд кассационной инстанции в составе председательствующего - судьи Верховного суда Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба рассмотрит кассационную жалобу представителя Алхаса Квициниа 18 декабря 2019 года в 11:00 часов в здании Верховного суда Республики Абхазия.
Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения, однако оно может быть обжаловано в высший судебный орган - Президиум Верховного суда Республики Абхазия, полномочия которого регламентированы статьей 321 Кодекса РА «Об административном судопроизводстве».
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