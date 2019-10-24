Сухум. 28 октября 2019. Абхазия-Информ. 18 декабря суд кассационной инстанции рассмотрит жалобу представителя кандидата в президенты Алхаса Квициниа.

«Определением кассационной коллегий по административным делам и по делам об административных правонарушениях назначено заседание суда кассационной инстанции по жалобе представителя истца - кандидата в Президенты Республики Абхазия Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия (протокол №21 от 09.09.2019 г.) об итогах выборов Президента Республики Абхазия», - сообщает пресс-служба Верховного суда РА.