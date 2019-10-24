РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «НАМ НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ НАША СТРАНА СОСТОЯЛАСЬ, ЧТОБЫ НАШИМ ДЕТЯМ БЫЛО, ЧТО ОСТАВИТЬ»

«Не сомневаюсь, что новый руководитель своей твердостью, волевым характером и честностью сможет, работая вместе с вами, создавать условия для того, чтобы страна получала еще большие возможности. А такие возможности есть. Нам надо сделать все, чтобы наша страна состоялась, чтобы нашим детям было, что оставить», – сказал президент.

Гурам Инапшба подчеркнул, что сделает все, что в его силах, для эффективной работы.

«Знаю, какие есть трудности и проблемы. Я пришел сюда не разрушать то, что есть, и отстраивать заново все, что строилось годами, а привнести что-то новое и нужное. Буду максимально объективным в решении всех вопросов», – сказал он.

Бывший председатель ГТК РА Беслан Цвинария поблагодарил коллектив за работу:

«Перед нами стояли непростые задачи, и по мере наших возможностей мы пытались их решать и преодолевать. Таможенный комитет – одно из ключевых ведомств нашей страны. Новый взгляд на те проблемы, которые есть, позволит решать их в более эффективном ключе. Желаю новому руководителю терпения, целеустремленности и принципиальности. Эти качества необходимы в этой должности».