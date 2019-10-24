КБФ "АШАНА" ОТКРЫЛ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭЛИНЫ КАЛЕНДЖЯН

В первый месяц жизни ей был установлен первый диагноз - «перинатальная ишемия». Было назначено срочное лечение. После ЛФК, различных массажных процедур и медикаментозного лечения в течение одного года Элина встала на ножки и понемногу начала ходить. Но радость была недолгой, родители малышки заметили, что девочка сильно хромает. Они незамедлительно обратились к ортопеду, который поставил второй диагноз - «врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах».

Сухум. 29 октября 2019. Абхазия-Информ. Четырехлетняя Элина Календжян с диагнозом «врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах» нуждается в нашей помощи.

«Врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах» является нарушением развития тазобедренного сустава, которое приводит к нарушению опорной функции конечности. В случае дисплазии тазобедренных суставов с вывихом бедра головка бедренной кости должна быть вновь в суставной впадине. Для того чтобы обеспечить стабильное положение головки бедренной кости и предотвратить выход головки из суставной впадины, необходимо оперативное лечение, затем ношение ортезов.

В сентябре этого года по приглашению «Международного фонда Апсны» и Культурно-благотворительного фонда «Ашана» из Еревана в Абхазию приехал ведущий врач-ортопед Овсеп Данелян, который осмотрел Элину. «Девочке необходима срочная операция, ждать нельзя, мы готовы оперировать её в Ереване» - сообщил врач.

Сейчас Элине необходимо срочно провести первую реконструктивную операцию суставов. Её уже ждут в Ереване, в научном центре травматологии и ортопедии «Сурб Авствацмайр». Сначала Элину оперируют одну ногу, через полгода вторую.

Девочка передвигается самостоятельно, но прихрамывая и с большим трудом. Элиночка с грустью в глазах смотрит, как ее сверстники весело бегают, прыгают и играют во дворе.

Будущее должно быть заложено в настоящем! Именно сейчас каждый из нас может изменить судьбу малышки, сделать её счастливой.

Призываем каждого помочь Элине, пока у нее есть шанс на выздоровление.

Необходимая сумма на две операции составляет 260 000 руб.

Вы можете помочь следующими способами:

если вы в Абхазии:

услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность"; абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод: "Гарант-Банк" или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если вы в России или других зарубежных странах:

перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ: ➡️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

КБФ «Ашана», Асида Мархолия.