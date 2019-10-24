АХРИК ЦВЕЙБА: «ВСЕГО ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ В ЧЕМПИОНАТЕ АБХАЗИ - ЭТО КАТАСТРОФА»

«Я был на чемпионате ConIFA в 2016 году, получил колоссальное удовольствие. Такое шоу для болельщиков, полный стадион. Я приехал на финальную игру и такой получил драйв. Вспомнил те чемпионаты мира и Европы, в которых я участвовал. Закрытие чемпионата, сама игра, это самоотдача футболистов, ребята просто молодцы», - поделился воспоминаниями Ахрик Цвейба.

Вика Думава вспомнила, что на чемпионате мира по версии ConIFA, который прошел в 2016 году в Абхазии, наша сборная показала блестящий результат и сказала, что в последние годы команде не совсем везет. Она спросила у Ахрика Цвейба, что надо сделать, чтобы воспитать команду чемпионов.

Сухум. 29 октября 2019. Абхазия-Информ . «Всего четыре команды в чемпионате Абхазии - это катастрофа». Такое мнение высказал прославленный абхазский футболист, игрок сборной СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба рассуждая о состоянии абхазского футбола в передаче «В гостях у Вики Думава» на канале «Абаза ТВ».

Рассказывая о дальнейших выступлениях сборной по футболу, он отметил, что не все футболисты из Абхазии, которые играют в России и других странах, могут выступать за сборную Абхазии на чемпионатах ConIFA.

«У многих профессиональные контракты в своих клубах. Беслан Аджинджал собрал ту команду, которая состояла из местных ребят. Они хорошо играли. Я наблюдал за игрой. Есть в футболе везение. Они по пенальти не прошли в финал прошедшего чемпионата Европы в Нагорном Карабахе. Что касается будущих чемпионатов, сейчас осталось четыре команды (в чемпионате Абхазии - ред). Это катастрофа, это катастрофа», - сказал Ахрик Цвейба.

Он отметил, что на государственном уровне нужно решать, что дальше делать и как развивать футбол.

«Футбол - массовый вид спорта. Дети наших друзей сегодня ходят на футбол. У них должна быть цель, стремление попасть в сухумское «Динамо» или «Нарт» или в другие команды. Сегодня четыре команды. Этот вопрос надо решать, потому что завтра, послезавтра, образно говоря, будет чемпионат мира или чемпионат Европы ConIFA. Тот же главный тренер, кого он будет выставлять? Это на уровне правительства обязательно надо решать», - считает Ахрик Цвейба.

Он вспомнил, как к футболу относились в Элисте, где выступал за «Уралан» в 1999-2000 гг. и как президент Калмыкии приходил на стадион поддерживать команду.

«Футбол – это спорт номер один в мире. На стадион приходят люди. Это всплеск эмоций. Если твоя любимая команда выигрывает, это радость. Я играл на закате карьеры в Элисте. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов был и президентом футбольного клуба. Он содержал команду, чтобы болельщики посещали стадион, получали положительные эмоции. К нам приезжали московские «Спартак», «Динамо» и другие известные команды. Люди получали колоссальное удовольствие от игр», - сказал знаменитый защитник.

Ахрик Цвейба отметил, что футбол нужно возрождать, поскольку в Абхазии его любят и на этой земле всегда рождались хорошие футболисты.

«У нас футбольная страна. А футболистов хороших было много - Виталий Дараселия, Роман Хагба, Саид Тарба, Джамал Губаз, Джума Кварацхелия, братья Аджинджал и многие другие. Футбол нужно поднимать», - сказал Ахрик Цвейба.

Фото Эльзы Чанба.

https://apsadgil.info/news/sport/akhrik-tsveyba-o-chetyrekh-komandakh-v-chempionate-abkhazii