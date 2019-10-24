ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ В 2020 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ БЮДЖЕТА В РАЗМЕРЕ 775 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В 2020 году также предусматриваются расходы в размере 775,4 тыс. рублей на единовременную выплату политической партии «Амцахара» в соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 28 закона «О политических партиях».

В понедельник, 28 октября, Кабинет министров одобрил проект закона о республиканском бюджете на 2020 год. В нем, в разделе «Общегосударственные вопросы» проекта республиканского бюджета Абхазии на 2020 год предусмотрены расходы на обеспечение выборов и референдумов – 5 354,1 тыс. рублей, в том числе на содержание аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия – 4 578,7 тыс. рублей.

Сухум. 29 октября 2019. Абхазия-Информ . Оппозиционная партия «Амцахара» должна получить в 2020 году единовременную выплату из бюджета в размере 775,4 тыс. рублей

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 «Средства республиканского бюджета, выделяемые политическим партиям», «Государственная поддержка политических партий путем их государственного финансирования осуществляется по итогам участия политических партий в выборах в целях компенсации финансовых затрат политических партий за счет средств республиканского бюджета в порядке, предусмотренном настоящим Законом».

В соответствии с частью 5 статьи 28, «Политические партии имеют право на получение средств республиканского бюджета в следующих случаях:

1) если по результатам выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия было избрано не менее пяти кандидатов, выдвинутых политической партией;

2) если зарегистрированный кандидат на должность Президента Республики Абхазия, выдвинутый политической партией, получил по результатам выборов не менее 20 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Государственное финансирование политических партий, принимавших участие в выборах и подпадающих под действие части 5 статьи 28, осуществляется:

1) по результатам выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия – ежегодно в размере двадцати рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных избранными кандидатами, выдвинутыми политической партией;

2) по результатам выборов Президента Республики Абхазия – единовременно в размере двадцати рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность Президента Республики Абхазия.

Средства республиканского бюджета выделяются: по результатам выборов Президента Республики Абхазия – единовременно не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 2 части 7 статьи 28).