РУСДРАМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКИХ ТЕАТРОВ В МОСКВЕ
Сухум. 29 октября 2019. Абхазия-Информ. С 31 октября по 19 ноября в Москве пройдет Фестиваль русских театров, семь русскоязычных коллективов из стран ближнего зарубежья приедут в Москву, чтобы показать свои лучшие спектакли на разных площадках столицы. Об этом сообщает пресс-служб министерства культуры РФ.
«В рамках Года театра с 31 октября по 19 ноября 2019 г. в Москве пройдет Фестиваль русских театров, семь русскоязычных коллективов из стран ближнего зарубежья приедут в Москву, чтобы показать свои лучшие спектакли на разных площадках столицы. Откроется фестиваль 31 октября в Театре на Малой Бронной спектаклем «Шинель» Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. Грибоедова (Грузия)», - говорится в сообщении.
7 ноября фестивальную эстафету продолжит Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Киргизия).
9 ноября состоится показ спектакля «Визит старой дамы» Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера (Сухум, Абхазия).
15 ноября будет представлен спектакль режиссера Рубена Андриасяна «Джут» в исполнении труппы Государственного академического русского театра драмы им. М. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан).
19 ноября зрители смогут посмотреть спектакль «Тартюф» Государственного русского драматического театра им. В. Маяковского (Душанбе, Таджикистан).
Фото РУСДРАМА им. Искандера.
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