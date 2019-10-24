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Абхазия Информ

РУСДРАМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКИХ ТЕАТРОВ В МОСКВЕ

Новости Вторник, 29 октября 2019 15:35
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РУСДРАМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ РУССКИХ ТЕАТРОВ В МОСКВЕ

 

Сухум. 29 октября 2019. Абхазия-Информ. С 31 октября по 19 ноября в Москве пройдет Фестиваль русских театров, семь русскоязычных коллективов из стран ближнего зарубежья приедут в Москву, чтобы показать свои лучшие спектакли на разных площадках столицы. Об этом сообщает пресс-служб министерства культуры РФ.

«В рамках Года театра с 31 октября по 19 ноября 2019 г. в Москве пройдет Фестиваль русских театров, семь русскоязычных коллективов из стран ближнего зарубежья приедут в Москву, чтобы показать свои лучшие спектакли на разных площадках столицы. Откроется фестиваль 31 октября в Театре на Малой Бронной спектаклем «Шинель» Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. Грибоедова (Грузия)», - говорится в сообщении.

7 ноября фестивальную эстафету продолжит Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Киргизия).

9 ноября состоится показ спектакля «Визит старой дамы» Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера (Сухум, Абхазия).

15 ноября будет представлен спектакль режиссера Рубена Андриасяна «Джут» в исполнении труппы Государственного академического русского театра драмы им. М. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан).

 

19 ноября зрители смогут посмотреть спектакль «Тартюф» Государственного русского драматического театра им. В. Маяковского (Душанбе, Таджикистан).

Фото РУСДРАМА им. Искандера.

 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 29 октября 2019 15:45

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