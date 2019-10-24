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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Новости Среда, 30 октября 2019 12:14
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. Шесть вопросов включено в повестку дня заседания сессии парламента, которое состоится в четверг 31 октября.

Депутаты намерены внести изменения в закон «О Республиканском бюджете на 2019 год».

Планируется внести изменения и в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия», а также в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС.

Депутаты рассмотрят законопроект «Об упрощенной системе налогообложения».

В повестку дня также включен вопрос об избрании Фатимы Квициния на должность председателя Арбитражного суда Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2019 12:16

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