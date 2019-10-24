ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. Шесть вопросов включено в повестку дня заседания сессии парламента, которое состоится в четверг 31 октября.
Депутаты намерены внести изменения в закон «О Республиканском бюджете на 2019 год».
Планируется внести изменения и в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия», а также в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС.
Депутаты рассмотрят законопроект «Об упрощенной системе налогообложения».
В повестку дня также включен вопрос об избрании Фатимы Квициния на должность председателя Арбитражного суда Республики Абхазия.
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