ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД

Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. Шесть вопросов включено в повестку дня заседания сессии парламента, которое состоится в четверг 31 октября.

Депутаты намерены внести изменения в закон «О Республиканском бюджете на 2019 год».

Планируется внести изменения и в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия», а также в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС.