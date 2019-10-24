НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В 2020 ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 1 МЛРД 26 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проект закона о бюджете Пенсионного фонда* РА на 2020 год.
Бюджет Пенсионного фонда на 2020 год составит по доходам и расходам 1 042 734 тысяч рублей. Сумма эта складывается из страховых взносов и платежей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от бюджетных организаций Абхазии, межбюджетных трансфертов, дотаций Пенсионному фонду из республиканского бюджета, специальных систем налогообложения и пр.
Как именно распределяются эти средства?
Из 1 млрд 42 млн 734 тыс. рублей на обеспечение выполнения функций аппаратом Пенсионного фонда направляется 16 млн 416 тыс. 600 рублей.
Львиная доля средств Пенсионного фонда идет на пенсионное обеспечение граждан, а именно 1 млрд 26 млн 317 тыс. 400 рублей (на выплату
пенсий и пособий 39 категориям граждан – 914 млн 774 тыс. 600 рублей, на ежемесячную доплату к пенсиям отдельных категорий граждан – 109 млн 42 тыс. 800 рублей).
1. Пенсионерам по возрасту в 2020 году планируется выплатить 215 млн 760 тыс. рублей.
2. Пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет – 177 тыс. 800 рублей.
3. Пенсионерам, имеющим звания: «народный…», «заслуженный работник…» – 8 млн 334 тыс. рублей.
4. Пенсионерам, имеющим звание «Герой Абхазии» – 1 млн 800 тыс. рублей.
5. Пенсионерам, награжденным орденом Леона – 13 млн 500 тыс. рублей.
6. Пенсионерам, награжденным медалью «За отвагу» – 90 млн рублей.
7. Пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам) – 3 млн 528 тыс. рублей.
8.Лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 20 млн 500 тыс. рублей.
9. Круглым сиротам – 6 млн 240 тыс. рублей.
10. Инвалидам труда – 4 млн 43 тыс. 200. рублей, в том числе:
- инвалидам Ι группы – 1 млн 500 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙ группы – 2 млн 500 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙΙ группы – 43 тыс. 200 рублей.
11. Инвалидам детства – 81 млн рублей, в том числе:
- в возрасте до 16 лет – 21 млн 924 тыс. рублей;
- в возрасте свыше 16 лет (Ι группа) – 19 млн 836 тыс. рублей;
- в возрасте свыше 16 лет (ΙΙ группа) – 39 млн 240 тыс. рублей.
12. Пенсионерам, получающим социальные пенсии - 10 млн 840 тыс. рублей, в том числе:
- пенсии по возрасту – 1 млн 50 тыс. рублей;
- пенсии по инвалидности – 1 млн 90 тыс. рублей;
- пенсии детям, потерявшим кормильцев – 8 млн 700 тыс. рублей.
13. Инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 1 млн 568 тыс. рублей, в том числе:
- инвалидам Ι группы – 66 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙ группы – 1 млн 220 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙΙ группы – 282 тыс. рублей.
14. Участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 1 млн 248 тыс. рублей.
15. Пенсионерам, получающим персональные пенсии – 11 млн 552 тыс. рублей, в том числе:
- детям до 18 лет персональных пенсионеров – 372 тыс. рублей.
16. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 257 млн 394 тыс. рублей, в том числе:
- инвалидам Ι группы – 29 млн 160 тыс. рублей (в том числе детям до 18 лет инвалидов Ι группы – 912 тыс. рублей) ;
- инвалидам ΙΙ группы – 222 млн 300 тыс. рублей (в том числе детям до 18 лет инвалидов ΙΙ группы – 19 млн 80 тыс. рублей);
- инвалидам ΙΙΙ группы – 5 млн 934 тыс. рублей.
17. Инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. из числа добровольцев – 360 тыс. рублей.
18. Лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности, и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. – 1 млн 152 тыс. рублей, в том числе:
- персональным пенсионерам – 186 тыс. рублей;
- инвалидам Ι группы – 186 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙ группы – 780 тыс. рублей.
19. Инвалидам – участникам боевых действий в Афганистане – 480 тыс. рублей.
20. Инвалидам Советской Армии – 2 млн 288 тыс. 400 . рублей в том числе:
- инвалидам Ι группы – 132 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙ группы – 2 млн 100 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙΙ группы – 56 тыс. 400 рублей.
21. Семьям погибших в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 1 млн 500 тыс. рублей.
22. Семьям погибших в боевых действиях в Афганистане в период с декабря 1979 г. по декабрь 1989 г. (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 120 тыс. рублей.
23. Семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 86 млн 658 тыс. рублей.
24. Семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. – 9 млн 54 тыс. рублей, в том числе:
- инвалидам I группы – 2 млн 520 тыс. рублей;
- инвалидам II группы – 6 млн 300 тыс. рублей;
- инвалидам III группы – 234 тыс. рублей.
25. Семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (Закон РА №3542-с-V от 24.07.2014 г.) – 26 млн рублей.
26. Семьям умерших персональных пенсионеров – 3 млн 240 тыс. рублей.
27. Семьям умерших инвалидов Отечественной войны народа народа Абхазии 1992-1993 гг. из числа добровольцев – 66 тыс. рублей.
28. Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 858 тыс. рублей, в том числе:
- участникам – 552 тыс. рублей;
- инвалидам I группы – 42 тыс. рублей;
- инвалидам II группы – 120 тыс. рублей;
- семьям умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 144 тыс. рублей.
29. Инвалидам срочной военной службы – 2 млн 283 тыс. рублей, в том числе:
- инвалидам Ι группы – 540 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙ группы – 1 млн 665 тыс. рублей;
- инвалидам ΙΙΙ группы – 78 тыс. рублей.
30. Инвалидам-резервистам ВС РА – 10 млн 350 тыс. рублей, в том числе:
инвалидам Ι группы – 1 млн 440 тыс. рублей (в том числе детям до 18 лет инвалидов Ι группы – 72 тыс. рублей) ;
инвалидам ΙΙ группы – 8 млн 910 тыс. рублей (в том числе детям до 18 лет инвалидов ΙΙ группы – 660 тыс. рублей).
31. Семьям погибших резервистов ВС РА – 18 млн 500 тыс. рублей.
32. Семьям погибших военнослужащих срочной службы – 2 млн 244 тыс. рублей.
33. Семьям умерших инвалидов-резервистов ВС РА – 396 тыс. рублей.
34. Пенсионерам на выплату пенсий, не менее трех лет исполнявшим полномочия депутата Народного Собрания – Парламента РА – 9 млн 386 тыс. 200 рублей.
35. Семьям погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. – 6 млн 468 тыс. рублей.
36. Семьям погибших добровольцев с октября 1993 г. по декабрь 1994 г. – 330 тыс. рублей.
37. Добровольцам, награжденным медалью «За отвагу» – 1 млн 56 тыс. рублей.
38. Добровольцам, награжденным орденом Леона – 1 млн 800 тыс. рублей.
39. Многодетным матерям (10 и более детей) – 2 млн 700 тыс. рублей.
На финансирование выплат пособий на погребение будет направлено 2 млн 500 тыс. рублей.
*В соответствии с новой структурой правительства утвержденной указом президента РА от 28 октября 2019 года министерство здравоохранения и министерство труда, занятости и социального обеспечения объединяются в одно министерство здравоохранения и социального обеспечения РА, а Пенсионный фонд реорганизуется в государственное учреждение министерства здравоохранения и социального обеспечения РА.
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