НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В 2020 ГОДУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 1 МЛРД 26 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров одобрил проект закона о бюджете Пенсионного фонда* РА на 2020 год.

Бюджет Пенсионного фонда на 2020 год составит по доходам и расходам 1 042 734 тысяч рублей. Сумма эта складывается из страховых взносов и платежей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от бюджетных организаций Абхазии, межбюджетных трансфертов, дотаций Пенсионному фонду из республиканского бюджета, специальных систем налогообложения и пр.

Как именно распределяются эти средства?