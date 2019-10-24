С 1994 ПО 2018 ГОДЫ В АБХАЗИИ СОВЕРШЕНО ПОЧТИ 24 ТЫСЯЧИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 57% ИЗ НИХ РАСКРЫТО

Больше всего преступлений было зарегистрировано в 1994 году – 1399, меньше всего в 2018 году – 714.

Всего с 1994 по 2018 год совершено 23 963 преступления общеуголовной направленности, из них раскрыто 13 724 преступления или 57,27%.

Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел РА опубликовало статистику преступлений общеуголовной направленности в Абхазии за период с 1994 по 2018 годы.

За период с 1994 по 2018 годы в республике совершено 1525 убийств, 2467 разбоев, 960 грабежей, 8635 краж, 345 похищений людей.

Больше всего краж было зарегистрировано в 2015 году – 648, что составило 52% от общего числа совершенных преступлений. Из них было раскрыто всего 85. Меньше всего краж зарегистрировано в 1994 году – 163 (11% от общего числа совершенных преступлений), раскрыто – 64.

Больше всего убийств было совершено в 1994 и 1995 годах – 303 (22% от общего числа преступлений) и 156 (12%) соответственно. Меньше всего убийств совершено в 2018 году – 12, 8 из которых раскрыто.

Больше всего похищений граждан было в 1995 году – 45, из них 20 – раскрыто. В 2017 году совершено всего одно похищение человека, и это преступление было раскрыто.

http://mvdra.org/doki/Статистика_1994-2018%20гг..pdf