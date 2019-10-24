РОССИЯ И АБХАЗИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. В конце октября этого года на сайте Абхазиум.ру вышла статья под провокационным заголовком «Стали известны планы включения Абхазии в состав России» (публикацию можно найти по ссылке: https://abhazium.ru/…/1301-stali-izvestny-plany-vklyucheniy…).
Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности.
В Посольстве напоминают, что Российская Федерация признала Республику Абхазия независимым государством 26 августа 2008 г., и в настоящее время между двумя странами сложились прочные отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства.
Незыблемость признания независимости Абхазии неоднократно подчеркивалась Президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
В этой связи в Посольстве предлагают ознакомиться с соответствующими материалами по ссылкам:
В.В. Путин о гарантиях независимости Абхазии: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5989e2e39a79476a9b29b360
С.В. Лавров о необратимости международного признания Абхазии: https://tass.ru/politika/6801894
Д.А. Медведев о правильности признания Абхазии: https://sputnik-abkhazia.ru/…/medvedev-o-voprose-priznaniya
Посольство РФ в Абхазии призывает не идти на поводу у разного рода провокаторов, которые своими публикациями вносят диссонанс в гармоничные отношения между народами двух стран.
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