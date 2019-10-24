РОССИЯ И АБХАЗИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Сухум. 30 октября 2019. Абхазия-Информ. В конце октября этого года на сайте Абхазиум.ру вышла статья под провокационным заголовком «Стали известны планы включения Абхазии в состав России» (публикацию можно найти по ссылке: https://abhazium.ru/…/1301-stali-izvestny-plany-vklyucheniy…).

Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия решительно заявляет, что текст анонимного автора является фикцией и полностью не соответствует действительности.

В Посольстве напоминают, что Российская Федерация признала Республику Абхазия независимым государством 26 августа 2008 г., и в настоящее время между двумя странами сложились прочные отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства.