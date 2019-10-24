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Абхазия Информ

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»: РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЫШЛИ НА УБОРКУ МУСОРА У ЧЕРНОГО МОРЯ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 31 октября 2019 10:43
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«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»: РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЫШЛИ НА УБОРКУ МУСОРА У ЧЕРНОГО МОРЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Инфором. Впервые в Абхазии в Международный день Черного моря военнослужащие российской военной базы Южного военного округа провели акцию «Чистый берег», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Вооружившись перчатками, мешками и другим инвентарем, экологический десант убрал мусор на участках побережья Черного моря, общей протяженностью более 3 км, находящихся на прибрежных полигонах боевой подготовки военнослужащих в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии», - отметили в  пресс-службе ЮВО.

В течение летнего периода военнослужащие со своими семьями периодически проводят субботники на береговой зоне отдыха, организованной на территории военной базы в Гудауте.

«Весь собираемый мусор пакетируется, перевозится и уничтожается в соответствии с экологическими нормами», - добавили в ЮВО.

Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.

Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2019 11:06

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