В СОЧИ ПРОШЕЛ V РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО МОРЕ»

Проведение форума приурочено к Международному дню Черного моря, который отмечается с 1996 года 31 октября. В этот день представителями причерноморских стран был подписан Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря.

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. V экологический российско-абхазский форум «Две страны – одно море» состоялся в Сочи. Как сообщает сайт «Кубанские новости» « со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка, организаторами выступили российская и абхазская сторона. Форум был проведен для школьников начальных классов и посвящен вопросам экологии.

Форум «Две страны – одно море» проводится с 2014 года. Каждый год выбирается новое место на территории города Сочи или Республики Абхазии.

Юные участники форума подняли актуальные вопросы по сохранению природного богатства Сочи. Ребята поговорили о разделение бытовых отходов на вторсырье, изменении природного облика территорий Сочи в связи с деятельностью человека, о природных вредителях и борьбе с ними, а также о сохранении животного мира Черного моря.

"Стоит отметить, что многие выступления имели важный прикладной характер. Так, например, участниками были предложены уже апробированные механизмы по сокращению потребления (замена пластиковой посуды на многоразовую, пакетов - на мешочки для покупок, ловушки для насекомых-вредителей, адреса пунктов приема макулатуры и батареек)", - сообщили представители Сочинского нацпарка.