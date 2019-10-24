ПОВЫСЯТСЯ ПЕНСИИ КРУГЛЫМ СИРОТАМ, ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ИНВАЛИДАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты внесли изменения в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в РА». Эти изменения коснутся 2587 человек. Настоящий закон будет распространен на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.
Пенсия, выплачиваемая круглым сиротам (123 человека), увеличится с 3 000 рублей до 4 000 рублей.
Пенсии инвалидов с детства до 16 лет повысятся с 2 000 до 3 000 рублей, а инвалидов с детства старше 16 лет I группы - с 1 500 рублей до 3 000 рублей, II группы - с 1 300 рублей до 2 500 рублей.
Инвалиды Советской Армии (38 человек) получившие инвалидность при прохождении военной службы будут получать:
инвалиды I группы - 5500 рублей вместо 1000 рублей, которые они получают сейчас;
II группы - 5 000 рублей (получали 700 рублей);
III группы - 4 700 рублей (получали 500 рублей).
На эти цели Пенсионным фондом должно быть предусмотрено в бюджете финансирование в размере 32 млн 552 тыс. рублей в год.
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