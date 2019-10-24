В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ ЧЕТЫРЕ СТАВКИ НДС

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, представлявшая законопроект, напомнила сколько нареканий вызвал введённый несколько лет назад так называемый ввозной НДС и сколько потом поправок к закону пришлось вносить.

«С предпринимателей на границе взимались 10% ввозного НДС, плюс другие сборы и налоги и все это в итоге составляло более 13%. Это достаточно обременительные суммы для предпринимателей: еще не реализовав продукцию, они были вынуждены вносить средства в казну государства. При этом не учитывались форс-мажорные ситуации. Для нас главное – не навредить предпринимателям. Поэтому я хочу, чтобы наш законопроект широко обсуждался общественностью. В то же время считаю, что налоги должны платить все», - подчеркнула Натали Смыр.

Она сообщила, что в законопроекте предусмотрены четыре ставки ввозного НДС:

0% - для продуктов питания входящих в продовольственную корзину;

3% - для всех остальных виды продовольственных товаров, на товары для детей, периодические печатные издания, медицинские товары, племенной скот, технологическое оборудование, сырье и материалы, предназначенные для промышленного производства товаров.

7% - все товары, не учтенные при 0% и 3% ставках налога;

10% - реализация услуг электросвязи, туристических услуг, нефтепродуктов, реализация оружия и боеприпасов, деятельность ломбардов, производство, передача и сбыт электроэнергии и др.

При этом для такой ставки и для крупных поставщиков предусмотрена отсрочка платежа на два месяца. Законопроект также предусматривает форс-мажорные ситуации.

Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба выразил надежду на то, что принятие законопроекта позволит уйти от серых схем и во многом изменит ситуацию со сбором налогов. В то же время он высказал опасение, что введение 3% ставки налога на продукты питания может привести к повышению цен на эту категорию товара.

В свою очередь депутат Омар Джинджолия напомнил, что по закону НДС должен идти на кредитование предпринимателей, а также возвращаться им в определенных суммах.