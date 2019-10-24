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Абхазия Информ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Новости Четверг, 31 октября 2019 15:07
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ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об упрощенной системе налогообложения».

Законопроект предусматривает введение в Абхазии упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных видов налогов, предусмотренных действующим налоговым законодательством.

«Упрощение налогообложения и, соответственно, налогового учета должно способствовать улучшению условий функционирования малого и среднего бизнеса за счет снижения финансовых и трудовых затрат на ведение учета и расчет налогов. Кроме того, введение упрощенной системы налогообложения позволит повысить эффективность налогового администрирования, ввиду более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы. Соответственно существенно снижаются риски, связанные с возможным искусственным занижением налоговой базы недобросовестными участниками рынка в целях уклонения от уплаты налогов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Субъектами упрощенной системы налогообложения могут быть организации и индивидуальные предприниматели,

При совокупном доходе до 5 млн. рублей (оборот первого уровня) налогоплательщик обязан будет применять упрощенную систему налогообложения. Для налогоплательщиков с совокупным доходом от 5 млн до 20 млн рублей (оборот второго уровня)  применение упрощенной системы налогообложения является добровольным. К налогоплательщикам, чьи доходы превышают 20 млн рублей  (оборот третьего уровня),  упрощенная  система  налогообложения не применяется. 

Представляя законопроект, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам   Натали Смыр отметила, что применение упрощенной системы налогообложения предусматривает налогоплательщиков:

  • организации - от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на имущество предприятий;
  • индивидуальных предпринимателей - от уплаты подоходного налога с физических лиц (в отношении доходов от предпринимательской деятельности) и налога на добавленную стоимость (за исключением НДС при импорте).

Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признается совокупный доход налогоплательщика, полученный за налоговый период - календарный год. При этом уплата налога в бюджет будет происходить в соответствии с установленным отчетным периодом - ежемесячно.

Ставка налога устанавливается дифференцировано - в зависимости от среднего уровня рентабельности по отраслям:

  • для доходов от сельского хозяйства - 3 %;
  • для доходов от промышленного производства и торговли - 5 %;
  • для доходов от выполнения строительных работ - 8 %;
  • для доходов от выполнения прочих работ и оказания услуг - 10 %.

Натали Смыр подчеркнула, что введение упрощенной системы налогообложения потребует в обязательном порядке установки кассовых аппаратов.

«Кроме того для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, предусмотрена возможность оформления первичных документов бухгалтерской отчетности и ведения книги учета доходов по упрощенной форме, утвержденной Минфином», - уточнила Натали Смыр.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2019 15:22

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