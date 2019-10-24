ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

«Упрощение налогообложения и, соответственно, налогового учета должно способствовать улучшению условий функционирования малого и среднего бизнеса за счет снижения финансовых и трудовых затрат на ведение учета и расчет налогов. Кроме того, введение упрощенной системы налогообложения позволит повысить эффективность налогового администрирования, ввиду более прозрачного и четкого механизма контроля за формированием налоговой базы. Соответственно существенно снижаются риски, связанные с возможным искусственным занижением налоговой базы недобросовестными участниками рынка в целях уклонения от уплаты налогов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает введение в Абхазии упрощенной системы налогообложения в виде единого налога с оборота, заменяющего собой уплату большинства основных видов налогов, предусмотренных действующим налоговым законодательством.

Субъектами упрощенной системы налогообложения могут быть организации и индивидуальные предприниматели,

При совокупном доходе до 5 млн. рублей (оборот первого уровня) налогоплательщик обязан будет применять упрощенную систему налогообложения. Для налогоплательщиков с совокупным доходом от 5 млн до 20 млн рублей (оборот второго уровня) применение упрощенной системы налогообложения является добровольным. К налогоплательщикам, чьи доходы превышают 20 млн рублей (оборот третьего уровня), упрощенная система налогообложения не применяется.

Представляя законопроект, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что применение упрощенной системы налогообложения предусматривает налогоплательщиков:

организации - от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на имущество предприятий;

индивидуальных предпринимателей - от уплаты подоходного налога с физических лиц (в отношении доходов от предпринимательской деятельности) и налога на добавленную стоимость (за исключением НДС при импорте).

Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признается совокупный доход налогоплательщика, полученный за налоговый период - календарный год. При этом уплата налога в бюджет будет происходить в соответствии с установленным отчетным периодом - ежемесячно.

Ставка налога устанавливается дифференцировано - в зависимости от среднего уровня рентабельности по отраслям:

для доходов от сельского хозяйства - 3 %;

для доходов от промышленного производства и торговли - 5 %;

для доходов от выполнения строительных работ - 8 %;

для доходов от выполнения прочих работ и оказания услуг - 10 %.

Натали Смыр подчеркнула, что введение упрощенной системы налогообложения потребует в обязательном порядке установки кассовых аппаратов.

«Кроме того для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, предусмотрена возможность оформления первичных документов бухгалтерской отчетности и ведения книги учета доходов по упрощенной форме, утвержденной Минфином», - уточнила Натали Смыр.