С августа 1987 года по июль 1991 года работала юрисконсультом Абхазского государственного университета.

В 1987 году окончила историко-юридический факультет Абхазского Государственного Университета по специальности «правоведение».

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Фатима Квициния избрана председателем Арбитражного суда РА. 26 депутатов парламента проголосовали за кандидатуру Квициниа, один депутат - против.

С апреля 1989 года по февраль 1995 года – работала правовым инспектором труда обкома профсоюза работников народного образования и науки по совместительству.

С марта 1995 года по июнь 1997 года — главный специалист аппарата Министерства юстиции Республики Абхазия.

С мая 1997 года по июль 2014 года - судья Арбитражного суда Республики Абхазия.

1 ноября 2007 года решением диссертационного совета Северо-Кавказской академии государственной службы, №22 присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

С июля 2014 года по настоящее время – Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия № 133 от 06 июня 2017 года Ф. Квициния присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия».

21 июня 2017 года Постановлением Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия №4400-c-VI от 21 июня 2017 года присвоен высший квалификационный класс.

Постановлением Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия №4804-с- VI от 25 июня 2019 года избрана судьей Арбитражного суда Республики Абхазия.