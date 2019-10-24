В ПАРЛАМЕНТЕ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ДЕМОГРАФИИ
Сухум. 31 ноября 2019. Абхазия-Информ. В парламенте создана рабочая группа по разработке законопроекта о демографии.
Внося такое предложение, председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия отметил, что в республике создано министерство по репатриации и демографии, а закона о демографии нет.
Алхас Джинджолия избран председателем рабочей группы. В нее войдут руководители и сотрудники правовых отделов администрации президента и Кабинета министров, министерства здравоохранения и социального обеспечения, Контрольной палаты и парламента.
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