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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ДЕМОГРАФИИ

Новости Четверг, 31 октября 2019 15:40
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Сухум. 31 ноября 2019. Абхазия-Информ. В парламенте создана рабочая группа по разработке законопроекта о демографии.

Внося такое предложение, председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия отметил, что в республике создано министерство по репатриации и демографии, а закона о демографии нет.

Алхас Джинджолия избран председателем рабочей группы. В нее войдут руководители и сотрудники правовых отделов администрации президента и Кабинета министров, министерства здравоохранения и социального обеспечения, Контрольной палаты и парламента.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2019 15:47

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