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Абхазия Информ

НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ШЕСТИ МИНИСТЕРСТВ И ДВУХ ГОСКОМИТЕТОВ

Новости Четверг, 31 октября 2019 18:49
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Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначениях вице-премьера и министров.

  • Джансух Нанба назначен вице-премьером, министром финансов,
  • Даур Курмазия - министром по налогам и сборам,
  • Лев Квициния – министром по чрезвычайным ситуациям
  • Тамаз Цахнакия – министрм здравоохранения и социального обеспечения,
  • Беслан Дбар – министром демографии и репатриации,
  • Эльвира Арсалия – министром культуры,

Сегодня же указами президента назначены:

  • Амиран Какалия - председателем Государственного комитета по сельскому хозяйству,
  • Автандил Гарцкия - председателем Государственного комитета по курортам и туризму.

В прежнем составе правительства Какалия возглавлял министерство сельского хозяйства, а Гарцкия - министерство по курортам и туризму. Эти министерства были преобразованы в госкомитеты.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2019 18:56

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