НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ШЕСТИ МИНИСТЕРСТВ И ДВУХ ГОСКОМИТЕТОВ

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначениях вице-премьера и министров.

Джансух Нанба назначен вице-премьером, министром финансов,

Даур Курмазия - министром по налогам и сборам,

Лев Квициния – министром по чрезвычайным ситуациям

Тамаз Цахнакия – министрм здравоохранения и социального обеспечения,

Беслан Дбар – министром демографии и репатриации,

Эльвира Арсалия – министром культуры,

Сегодня же указами президента назначены:

Амиран Какалия - председателем Государственного комитета по сельскому хозяйству,

Автандил Гарцкия - председателем Государственного комитета по курортам и туризму.

В прежнем составе правительства Какалия возглавлял министерство сельского хозяйства, а Гарцкия - министерство по курортам и туризму. Эти министерства были преобразованы в госкомитеты.