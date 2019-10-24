НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ШЕСТИ МИНИСТЕРСТВ И ДВУХ ГОСКОМИТЕТОВ
Новости Четверг, 31 октября 2019 18:49
Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначениях вице-премьера и министров.
- Джансух Нанба назначен вице-премьером, министром финансов,
- Даур Курмазия - министром по налогам и сборам,
- Лев Квициния – министром по чрезвычайным ситуациям
- Тамаз Цахнакия – министрм здравоохранения и социального обеспечения,
- Беслан Дбар – министром демографии и репатриации,
- Эльвира Арсалия – министром культуры,
Сегодня же указами президента назначены:
- Амиран Какалия - председателем Государственного комитета по сельскому хозяйству,
- Автандил Гарцкия - председателем Государственного комитета по курортам и туризму.
В прежнем составе правительства Какалия возглавлял министерство сельского хозяйства, а Гарцкия - министерство по курортам и туризму. Эти министерства были преобразованы в госкомитеты.
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