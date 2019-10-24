ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОТОЗВАЛ КАНДИДАТУРУ АНРИ БАРЦИЦ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
Сухум. 1 ноября 2019. Абхазия-Информ. На вчерашнем заседании сессии Парламента, при рассмотрении вопроса об избрании Фатимы Квициния председателем Арбитражного суда встал вопрос: «А что случилось с другим кандидатом – претендентом на должность заместителя председателя Верховного суда Анри Барциц?»
Вопросы об избрании Квициния и Барциц значились в повестке дня заседания сессии парламента накануне ухода депутатов на летние каникулы, однако их рассмотрение было перенесено. В повестку же дня первого после каникул заседания сессии вопрос об избрании Анри Барциц включен не был.
Депутат Рауль Лолуа задал вопрос представителю президента в парламенте Дмитрию Шамба, что случилось с кандидатурой Анри Барциц.
Шамба сообщил, что президент Рауль Хаджимба отозвал кандидатуру А. Барциц.
По мнению депутата Батала Табагуа, «кандидатура Анри Барциц отозвана за непослушание». Он напомнил о том, что Барциц взял самоотвод при рассмотрении дела по иску кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа к Центризбиркому РА.
«Он отказался рассматривать дело по объективным причинам, потому что вице-президент тоже Барциц. Это этическая норма. И, как я понимаю, именно за непослушание он сейчас отозван», - констатировал Табагуа.
Депутаты поинтересовались, а было ли на самом деле письмо президента об отзыве кандидатуры А. Барциц и попросили руководителя аппарата парламента Вадима Бжания предоставить такой документ, если он имеется.
По словам депутата Александра Анкваба, такая ситуация имеет под собой политическую составляющую.
В свою очередь депутат Лаша Ашуба подчеркнул, что Анри Барциц - участник Отечественной войны народа Абхазии, заслуженный человек.
«Мы обсуждали его кандидатуру на комитете и единогласно поддержали ее. Более того, мы также единогласно на заседании сессии утвердили эту кандидатуру на должность судьи. Мне хотелось бы получить от представителя президента в парламенте некоторые разъяснения на этот счет», - обратился Ашуба к Дмитрию Шамба.
Тот в ответ парировал: «На заседании сессии я выступаю по законопроектам, включенным в повестку дня. В сегодняшней повестке, которую вы утвердили, такого вопроса нет, и я его не комментирую».
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