 

В мире

WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ
октября 23 2019

WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ

  По данным WikiLeaks, ключевая информация о химических анализах, токсикологических консультациях, баллистических исследованиях и опросах…
ПУТИН И ЭРДОГАН СОГЛАСОВАЛИ "СУДЬБОНОСНЫЕ" РЕШЕНИЯ ПО СИРИИ
октября 23 2019
ПУТИН И ЭРДОГАН СОГЛАСОВАЛИ "СУДЬБОНОСНЫЕ" РЕШЕНИЯ ПО СИРИИ
УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ
октября 18 2019
УМЕРЛА БАЛЕРИНА АЛИСИЯ АЛОНСО. ЕЙ БЫЛО 98 ЛЕТ

Документы

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОТОЗВАЛ КАНДИДАТУРУ АНРИ БАРЦИЦ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Новости Пятница, 01 ноября 2019 11:37
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОТОЗВАЛ КАНДИДАТУРУ АНРИ БАРЦИЦ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Сухум. 1 ноября 2019. Абхазия-Информ. На вчерашнем заседании сессии Парламента, при рассмотрении вопроса об избрании Фатимы Квициния председателем Арбитражного суда встал вопрос: «А что случилось с другим кандидатом – претендентом на должность заместителя председателя Верховного суда Анри Барциц?»

Вопросы об избрании Квициния и Барциц значились в повестке дня заседания сессии парламента накануне ухода депутатов на летние каникулы, однако их рассмотрение было перенесено. В повестку же дня первого после каникул заседания сессии вопрос об избрании Анри Барциц включен не был.

Депутат Рауль Лолуа задал вопрос представителю президента в парламенте Дмитрию Шамба, что случилось с кандидатурой Анри Барциц.

Шамба сообщил, что президент Рауль Хаджимба отозвал кандидатуру А. Барциц.

По мнению депутата Батала Табагуа, «кандидатура Анри Барциц отозвана за непослушание». Он напомнил о том, что Барциц взял самоотвод при рассмотрении дела по иску кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа к Центризбиркому РА.

«Он отказался рассматривать дело по объективным причинам, потому что вице-президент тоже Барциц. Это этическая норма. И, как я понимаю, именно за непослушание он сейчас отозван», - констатировал Табагуа.

Депутаты поинтересовались, а было ли на самом деле письмо президента об отзыве кандидатуры А. Барциц и попросили руководителя аппарата парламента Вадима Бжания предоставить такой документ, если он имеется.

По словам депутата Александра Анкваба, такая ситуация имеет под собой политическую составляющую.

В свою очередь депутат Лаша Ашуба подчеркнул, что Анри Барциц - участник Отечественной войны народа Абхазии, заслуженный человек.

«Мы обсуждали его кандидатуру на комитете и единогласно поддержали ее. Более того, мы также единогласно на заседании сессии утвердили эту кандидатуру на должность судьи. Мне хотелось бы получить от представителя президента в парламенте некоторые разъяснения на этот счет», - обратился Ашуба к Дмитрию Шамба.

Тот в ответ парировал: «На заседании сессии я выступаю по законопроектам, включенным в повестку дня. В сегодняшней повестке, которую вы утвердили, такого вопроса нет, и я его не комментирую».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 01 ноября 2019 11:41

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АСАД НАЗВАЛ ТРАМПА ЛУЧШИМ АМЕРИКАНСКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.