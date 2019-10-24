ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ОТОЗВАЛ КАНДИДАТУРУ АНРИ БАРЦИЦ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

Вопросы об избрании Квициния и Барциц значились в повестке дня заседания сессии парламента накануне ухода депутатов на летние каникулы, однако их рассмотрение было перенесено. В повестку же дня первого после каникул заседания сессии вопрос об избрании Анри Барциц включен не был.

Сухум. 1 ноября 2019. Абхазия-Информ. На вчерашнем заседании сессии Парламента, при рассмотрении вопроса об избрании Фатимы Квициния председателем Арбитражного суда встал вопрос: «А что случилось с другим кандидатом – претендентом на должность заместителя председателя Верховного суда Анри Барциц?»

Шамба сообщил, что президент Рауль Хаджимба отозвал кандидатуру А. Барциц.

По мнению депутата Батала Табагуа, «кандидатура Анри Барциц отозвана за непослушание». Он напомнил о том, что Барциц взял самоотвод при рассмотрении дела по иску кандидата в президенты РА Алхаса Квициниа к Центризбиркому РА.

«Он отказался рассматривать дело по объективным причинам, потому что вице-президент тоже Барциц. Это этическая норма. И, как я понимаю, именно за непослушание он сейчас отозван», - констатировал Табагуа.

Депутаты поинтересовались, а было ли на самом деле письмо президента об отзыве кандидатуры А. Барциц и попросили руководителя аппарата парламента Вадима Бжания предоставить такой документ, если он имеется.

По словам депутата Александра Анкваба, такая ситуация имеет под собой политическую составляющую.

В свою очередь депутат Лаша Ашуба подчеркнул, что Анри Барциц - участник Отечественной войны народа Абхазии, заслуженный человек.

«Мы обсуждали его кандидатуру на комитете и единогласно поддержали ее. Более того, мы также единогласно на заседании сессии утвердили эту кандидатуру на должность судьи. Мне хотелось бы получить от представителя президента в парламенте некоторые разъяснения на этот счет», - обратился Ашуба к Дмитрию Шамба.

Тот в ответ парировал: «На заседании сессии я выступаю по законопроектам, включенным в повестку дня. В сегодняшней повестке, которую вы утвердили, такого вопроса нет, и я его не комментирую».