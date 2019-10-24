ПАРЛАМЕНТ НЕ СТАЛ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
Сухум. 1 ноября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента отклонили рассмотрение законопроекта, предусматривающего внесение изменений в республиканский бюджет на 2019 год.
Представляя законопроект, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр возмутилась по поводу того, что исполнительная власть порой игнорирует постановления парламента, а именно – Минфин отказался оплатить иностранным экспертам 2 млн 600 тысяч рублей.
Весной 2019 года парламент создал комиссию по изучению деятельности РУП «Черноморэнерго». При этом, без какого либо согласования с Кабинетом министров к работе комиссии были привлечены иностранные эксперты, которые оценили свои услуги в 2,6 млн рублей.
Минфин отказался оплатить их работу. В свою очередь парламентский комитет разработал законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2019 г. Предлагаемые изменения предусматривали увеличение бюджета на 2,6 млн рублей за счет содержания Контрольной палаты РА для оплаты услуг иностранных специалистов, привлеченных к контрольному мероприятию. (Контрольная палата, одновременно с парламентской комиссией проводила проверку деятельности РУП «Черноморэнерго»).
По словам представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба, у Минфина нет финансово-экономического обоснования для этого.
«Необходимо принимать постановления в соответствии с законом о Республиканском бюджете на текущий год. Проект закона о внесении изменений в бюджет разрабатывается Минфином, одобряется Кабинетом министров и только потом утверждается парламентом, а не наоборот», - пояснил Дмитрий Шамба.
Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба заявил, что большинство депутатов не знакомо с работой иностранных экспертов, и не видело их заключений.
В итоге, Натали Смыр сняла с обсуждения свой законопроект.
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