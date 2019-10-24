«АМЦАХАРА»: В ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ХАДЖИМБА, ЛЕЖИТ ПРИНЦИП – «ПОСЛЕ МЕНЯ ХОТЬ ПОТОП»

«Происходящие в стране события после выборов Президента РА еще раз подтверждают, что ни по юридическим, ни по моральным, ни по своим личным качествам Хаджимба президентом страны не является, он всего лишь лидер своих сторонников. Иначе, как можно воспринимать тот факт, что при отсутствии вступившего в законную силу решения Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Квициниа А. об оспаривании решения ЦИК о результатах выборов, он, в нарушение Конституции и других законов страны, провел собственную инаугурацию в качестве избранного президента и продолжает свою деятельность, формируя новое правительство», - отмечается в заявлении.

Оппозиция также выразила свое отношение к «нововведениям» в структуре правительства.

Недоумение «Амцахара» вызывает преобразование министерства сельского хозяйства и министерства по курортам и туризму в соответствующие госкомитеты, и это при том, что сельское хозяйство и курорты являются базовыми отраслями экономики республики.

«Общеизвестно, что Абхазия является аграрной страной. В силу объективных обстоятельств у нас отсутствуют крупные промышленные производства, а сельское хозяйство находится в глубоком кризисе. В то время, как в стране отсутствует внятная государственная политика по возрождению села, по улучшению благосостояния сельских жителей, и когда необходимо максимальное усиление роли органов исполнительной власти в этом вопросе, в частности, министерства сельского хозяйства, власти понижают статус министерства до государственного комитета», - отмечается в заявлении.

Непонятны и причины переименования министерства образования и науки в министерство просвещения.

Не верит оппозиция и в то, что Хаджимба сможет добиться оптимизации работы исполнительной власти и сокращения чиновничьего аппарата на 15 %. «Мы хорошо помним аналогичные поручения о сокращении чиновничьего аппарата на те же 15 %, и помним, к чему это привело. А привело это к резкому увеличению количества чиновников», - говорится в заявлении.

«Хаджимба не является президентом Абхазии, а является лишь лидером своих сторонников», - считают в «Амцахара». Подтверждением этому, по мнению оппозиции, является и то, что президент отозвал представленную им же в парламент кандидатуру Анри Барциц на должность заместителя председателя Верховного суда РА. Хаджимба, по мнению "Амцахара", этим поступком отомстил судье Барциц за законный и обоснованный отказ от участия в рассмотрении административного иска кандидата в президенты Алхаса Квициния по поводу решения Центризбиркома об итогах президентских выборов

«Мы давно не видим ничего удивительного в поведении Хаджибма. Мы помним, как в недавнем прошлом он собирал судей и пугал их лишением зарплат и премий. А сегодня, 1 ноября 2019 года, мы все стали очевидцами полнейшего коллапса всей системы судебной власти, так как суды республики с сегодняшнего дня не имеют права принимать какие-либо решения и рассматривать какие-либо дела. И связано это с тем, что в бюджете страны не нашлось денег для введения автоматизированной судебной информационной системы, как того требует Конституционный закон «О судебной власти», - говорится в Заявлении.

«Амцахара» также обвиняет власти в нивелировании смысла существования Общественной палаты РА, призванной быть связующим звеном между властью и обществом, в игнорировании её мнения и рекомендаций.

«Мы еще раз заявляем, исходя из недальновидных действий и поступков Хаджимба, что он не является президентом. Это человек, назвавший сам себя президентом и узурпировавший власть, что он и сам прекрасно понимает. И мы уверены, что именно потому во все принимаемые им подобные решения положен принцип - «После меня хоть потоп», - отмечается в заявлении.