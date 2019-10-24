ВАЛЕРИЙ БГАНБА : НОВАЯ СТРУКТУРА КАБМИНА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОПТИМИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Открывая пресс-конференцию, Валерий Бганба подчеркнул, что в новой структуре правительства министерств меньше, нежели в предыдущие годы. Произошло слияние двух министерств, два министерства преобразованы в госкомитеты.

«В Указе Президента есть ряд актуальных изменений структуры Кабмина, которые направлены на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти», - сказал Валерий Бганба.

При этом самым главным нововведением премьер считает решение о преобразовании внебюджетных фондов в государственные учреждения.

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования и Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов становятся государственными учреждениями министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, а Дорожный фонд - госучреждением Государственного управления РА по строительству.

«Второй этап реорганизации фондов – это внесение поправок в законодательство и введение единого социального налога, чтобы все средства поступали в бюджет государства с последующим их распределением по госучреждениям», - уточнил Бганба.

Это, по его словам, улучшит контроль и эффективность использования средств, поступавших в фонды.

«Самая главная задача сейчас не в том, чтобы структура начала работать. Главное - добиться уменьшения числа тех, кто работает в этих структурах. Еще больше расширять численный состав органов управления считаю недопустимым», - подчеркнул премьер-министр.

Валерйи Бганба напомнил, что в указе президента говорится об оптимизации общей штатной численности центральных органов государственного управления, а точнее, о сокращении штатов на 15%, но он сам считает, что в некоторых министерствах и ведомствах нужно сократить штаты еще больше. В этой связи с каждым структурным подразделением Кабмина надо будет работать отдельно.

«Мы не всё смогли оптимизировать в структуре Кабинета министров, потому что это не позволяет принятый в 1996 году конституционный закон о правительстве. В частности, в нем не допускается вхождение одного центрального органа в другой. А есть у нас ряд управлений, которые могли бы более эффективнее работать в составе госкомитетов или министерств», - считает премьер-министр.

В качестве примера он привел карантинную инспекцию и ветеринарную службу, которые могли бы войти в состав госкомитета по сельскому хозяйству. То же самое с управлением связи и транспорта – эффективнее было бы ввести их в Минэкономики.

Валерий Бганба сообщил, что проект изменений в закон о Кабинете министров уже готов и его рассмотрят на ближайшем заседании правительства. В случае одобрения правительством, законопроект будет передан Президенту, обладающему правом законодательной инициативы.

«Надеюсь, что законопроект в конечном итоге будет принят парламентом до конца года», - сказал Бганба.

Касаясь изменения названий некоторых министерств, Бганба уточнил, что переименование министерства образования и науки в министерство просвещения связано с тем, что на деле министерство не занималось наукой. Министерство по-прежнему будет осуществлять управление и контроль как в сфере среднего, так и в сфере дошкольного образования в стране.

Сегодня перед министерством просвещения стоит задача объединения школ с небольшим количеством учащихся, что, в свою очередь, позволит улучшить качество обучения. Кроме того стоит важная задача развития и совершенствования единой системы образования.

Что касается преобразования министерства сельского хозяйства и министерства по курортам и туризму в госкомитеты, то руководители госкомитетов по-прежнему будут продолжать работать в составе правительства страны.

«За 26 послевоенных лет функции этих министерств изменились. За прошедшие годы в отраслях произошли существенные изменения, в подчинении министерств остались около 10% предприятий. В той же туристической отрасли осталось 3 - 4 государственных объекта, в сельском хозяйстве - все в аренде, за исключением 2 - 3 РУПов. То есть, уже нет необходимости администрирования этих отраслей. Государственный комитет по курортам и туризму призван осуществлять государственную политику в сфере развития туризма в стране, а госкомитет по сельскому хозяйству - деятельность по выработке государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий», - отметил Бганба.

В структуре министерства культуры останется департамент по охране историко-архитектурного наследия, было лишь сокращено длинное название министерства.

По словам Бганба, сокращение штатов коснется примерно 375 человек, с учетом бывших фондов. Высвободившиеся средства – это около 30-40 млн рублей частично останутся в организациях в виде зарплаты сотрудников, часть будет перенаправлена на госнужды.

Сегодня в различных министерствах и ведомствах работает около 2700 человек, не считая сотрудников МВД и Минобороны, которых сокращение не коснется.

Премьер напомнил, что после оптимизации штатов в 2015 году, в аппарате Кабинета министров вместо 149 человек осталось 96.

После реорганизации министерства здравоохранения и министерства труда, занятости и социального обеспечения в одно министерство здравоохранения и социального обеспечения новому министерству предстоит разработать новое положение и должностные инструкции.

Валерий Бганба подчеркнул, что по сути своей это возвращение к старой схеме работы министерства в начале 2000-х годов.

«Еще раз подчеркиваю: с каждым министерством будем работать отдельно. Откроешь штатное расписание некоторых министерств и ведомств – куча отделов, начальников отделов, замначальников. В фонде репатриации – 26 штатных единиц, из них семь бухгалтеров. При этом премиальный фонд там почти такой же, как фонд заработной платы. С оптимизацией штатов нужно оптимизировать и оклады. Необходимо убрать надуманные должности, которые, зачастую, создавались под конкретных людей», – считает премьер.

Премьер-министр также считает необходимым сокращение штатов в карантинной инспекции.

«Сейчас там работает 90 человек, у нас столько мраморных клопов нет, - пошутил премьер. – Да и в Государственном таможенном комитете – отдел на отделе, в МЧС рядовых сотрудников, которые тушат пожары и действительно оказывают помощь людям, меньше, чем сидящих в офисе офицеров».

В завершение пресс-конференции премьер-министр Валерий Бганба высказал свое личное мнение по поводу главы Кабинета министров. Поскольку у нас президентская республика, а по Конституции президент – глава исполнительной власти, то именно он и должен возглавлять Кабинет министров, считает Бганба.